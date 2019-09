La CEIBS lance la campagne d'admissions à son MBA avec une opération portes ouvertes

L'évènement comprenait une présentation du programme de MBA, une séance de questions-réponses, une visite du campus et une conférence principale par Richard Carney, professeur adjoint de stratégie de la CEIBS, intitulée : « Le plus grand changement dans l'économie mondiale depuis 200 ans : opportunités et risques ». Le professeur Carney a traité de l'importance croissante des économies émergentes dans le contexte politico-économique mondial et de l'accession de la Chine à son statut central de l'économie mondiale avec l'initiative une Ceinture une route. Il a eu recours à deux exemples pour illustrer sa conférence : « le parc industriel Chine-Bélarus » et « Djibouti - la Singapour africaine ». La conférence représente un extrait de l'un des 50 cours à option offerts dans le cadre du programme de MBA de la CEIBS.

Frank Liu a terminé ses études de premier cycle aux États-Unis et c'est présentement un entrepreneur en herbe dans le secteur de l'éducation. Il espère être l'un des 180 étudiants d'élite à être recrutés pour la promotion 2022 de MBA à la CEIBS. « En tant que créateur d'entreprise, je dois continuer à progresser, » a-t-il expliqué. « Le programme d'études, les ressources de la faculté et le fort réseau de la CEIBS, ainsi que le soutien de l'incubateur de jeunes pousses de l'école (eLab) et le programme de mentorat m'aideront à renforcer la valeur de mon entreprise. »

Le programme de MBA de la CEIBS apparaît à la cinquième place du classement mondial 2019 du Financial Times et il connaît un regain récent de candidatures, en particulier depuis l'étranger. « Tout en étant une jeune école, nous sommes toute de même classés cinquième, » a commenté Juan Fernandez, le directeur du programme de MBA à la CEIBS. « Cela représente énormément d'efforts, rendus possibles par de magnifiques étudiants et une superbe faculté. C'est cela qui fait la grandeur de la CEIBS. »

Avec le cycle d'admission présentement en route, l'équipe des admissions en MBA de la CEIBS va organiser prochainement une série d'évènements à Shanghai, Pékin, Shenzhen, Canton, Wuhan, Suzhou, Hangzhou, Nankin et Xi'an. La CEIBS présentera également son MBA et répondra aux questions en face à face à Toronto, Sydney, New York, Londres, Taipei, Séoul, Boston, Milan, Rome, Paris, Francfort, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur, Jakarta, New Delhi, Bangalore et Manille. Pour en savoir plus sur ces évènements et d'autres de la CEIBS, rendez-vous icic.

