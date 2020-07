La CCMM salue la décision du gouvernement du Québec d'autoriser le retour progressif des employés du secteur privé dans les tours de bureaux

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet et de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal Chantal Rouleau, d'autoriser le retour du personnel des entreprises privées dans les tours de bureaux à un taux d'occupation de 25 %.

« La décision du gouvernement d'autoriser le retour progressif des employés dans les tours de bureaux est une bonne nouvelle. Depuis le début de la pandémie, les entreprises ont démontré leur capacité à respecter les mesures sanitaires préconisées par les autorités de santé publique. Elles ont basculé rapidement vers le télétravail et nous avons confiance que le retour de leur personnel jusqu'à 25 % de capacité se fera tout aussi efficacement. Nous invitons évidemment toutes les entreprises à mettre en place les protocoles sanitaires recommandés et à autoriser des horaires flexibles, pour assurer le retour sécuritaire de leurs employés en présentiel », a ajouté Michel Leblanc.

« Le retour progressif des travailleurs dans des zones durement touchées par la crise était grandement attendu par les commerçants. À cet effet, la réouverture des tours de bureaux du centre-ville est une bonne nouvelle pour tous. Nous demeurons toutefois très préoccupés par la situation du centre-ville. Les gouvernements doivent tout mettre en œuvre pour que le centre-ville soit animé, sécuritaire, facilement accessible et attrayant pour les Montréalais et les Québécois », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Renseignements: Sylvie Paquette, Coordonnatrice, Stratégie et Affaires publiques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4015, [email protected]

