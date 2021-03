La CCMM lance le programme « Le français, ça compte! Réussir le virage numérique de ma petite entreprise »

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de lancer aujourd'hui le programme Le français, ça compte! Réussir le virage numérique de ma petite entreprise, qui a pour but de sensibiliser les entreprises de moins de 50 employés de la région métropolitaine à l'importance de travailler et de faire des affaires en français au Québec. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de l'Office québécois de la langue française (OQLF) pour la promotion du français dans les milieux de travail et l'espace public intitulé Le français, au cœur de nos ambitions.

« La Chambre joue depuis longtemps un rôle actif auprès du milieu des affaires pour contribuer à préserver l'utilisation du français dans les milieux de travail au Québec et dans la métropole. Les entreprises ont un pouvoir d'action au quotidien pour maintenir la place prédominante du français dans les sphères professionnelle et publique. Nous sommes fiers d'offrir un nouvel accompagnement aux entreprises avec notre programme Le français, ça compte! Réussir le virage numérique de ma petite entreprise », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le programme a été conçu pour sensibiliser et accompagner les petites entreprises afin qu'elles travaillent et fassent des affaires en français. Les entreprises pourront bénéficier d'outils qui favoriseront la généralisation de l'utilisation du français dans leurs activités, au moment où elles doivent également prendre le virage numérique et technologique en accéléré pour survivre et prospérer dans un environnement d'affaires complexifié par la crise », a ajouté Michel Leblanc.

Destiné aux petites entreprises de moins de 50 employés, Le français, ça compte! Réussir le virage numérique de ma petite entreprise a pour objectif d'augmenter l'utilisation du français comme langue de travail, comme langue d'affichage interne et externe et comme langue d'accueil et de service à la clientèle. Le programme vise également à promouvoir les mesures qui favorisent la généralisation du français dans les activités des organisations.

À cet effet, le site Web de la Chambre accueillera une interface consacrée au programme qui donnera accès aux entrepreneurs à de l'information ainsi qu'à des ressources pertinentes pour favoriser l'utilisation du français au sein de leur entreprise et dans leurs activités. Ils pourront ainsi consulter des fiches de bonnes pratiques linguistiques visant la langue d'usage dans les sites Web et les médias sociaux, dans l'affichage, dans l'accueil et dans le service à la clientèle ainsi qu'au travail. Ils y trouveront également des liens vers les outils linguistiques de I'OQLF.

La Chambre offrira également un service d'accompagnement personnalisé pour aider les entrepreneurs à faire rayonner le français. Des conseillers seront mis à leur disposition pour les guider à travers les ressources disponibles concernant les obligations linguistiques et les soutenir dans leur virage numérique en français.

Plus de détails à propos du programme sont disponibles au www.lefrancaiscacompte.ca.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

