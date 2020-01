La CCMM et Montréal international dévoilent l'étude « La connectivité internationale au cœur de la croissance du Grand Montréal »

MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Montréal International ont dévoilé aujourd'hui une étude intitulée La connectivité internationale au cœur de la croissance du Grand Montréal. Cette étude définit les stratégies et meilleures pratiques pour renforcer l'internationalisation du Grand Montréal grâce à l'analyse de neuf métropoles hautement concurrentielles en matière d'échanges internationaux. Appuyée par des données concrètes et des études de cas, elle examine la connectivité internationale des métropoles en fonction de quatre types de flux, soit les exportations de biens, les investissements directs étrangers, les talents internationaux et les données.

« Nos analyses démontrent que l'ouverture sur le monde joue un rôle très important non seulement en tant que facteur de création de richesse et d'emplois, mais également pour l'innovation à l'échelle locale. Le Grand Montréal a intérêt à renforcer ses échanges internationaux pour soutenir sa croissance économique à long terme. Cette étude présente des pistes d'action concrètes pour y arriver. En s'inspirant des stratégies et bonnes pratiques développées par les métropoles les plus performantes en la matière, Montréal pourra se démarquer dans un contexte de vive concurrence pour attirer des talents et établir des liens commerciaux solides et diversifiés à l'étranger. Nous devons faire preuve d'audace et nous assurer que l'ensemble des acteurs coordonnent leurs efforts pour assurer le succès de nos entreprises exportatrices, en plus d'en augmenter le nombre », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Grand Montréal connaît un essor économique remarquable. Pour maintenir cette lancée, la métropole devra nécessairement se tourner encore davantage vers l'international. À nous de nous inspirer des pratiques les plus innovantes et de mettre en œuvre les stratégies les plus porteuses pour le Québec et sa métropole », a ajouté Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Montréal International ont déterminé douze pistes d'action pour renforcer l'internationalisation de la métropole. Celles-ci se déclinent sous cinq axes :

Améliorer la productivité des entreprises du Grand Montréal Augmenter le volume des exportations et assurer la compétitivité des pôles logistiques Renforcer l'attraction et la rétention des investissements directs étrangers Attirer et retenir les talents internationaux Accélérer les échanges de données

En 2018, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Montréal International ont publié avec le gouvernement du Québec l'étude Le Grand Montréal, connecté à l'international pour une plus grande richesse collective. Celle-ci a permis de démontrer le rôle et l'importance de l'internationalisation pour l'économie du Grand Montréal, car une telle démarche contribue fortement à la création de richesse et d'emplois, tout en favorisant la croissance du revenu médian des ménages. L'étude dévoilée aujourd'hui se veut la suite de celle de 2018. Ce balisage permet de définir des pistes d'action pour renforcer l'internationalisation - la connectivité - du Grand Montréal.

Pour consulter l'étude intégrale ainsi que les faits saillants, visitez : www.ccmm.ca/etudeINTL2020

À propos de l'étude

Cette étude a été produite par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Montréal International, en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. L'étude a été dévoilée dans le cadre du Forum stratégique « Les échanges internationaux au cœur de la croissance économique », organisé par la CCMM, Montréal International et Investissement Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins. www.montrealinternational.com

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, [email protected]; Ariane Lafrenière, Conseillère, relations publiques - Affaires économiques et communication marketing, Montréal International, Tél. : 514 987-9327, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/