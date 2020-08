La CCMM et le Partenariat du Quartier des spectacles saluent la contribution financière du gouvernement du Québec pour l'animation du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la Chambre) et le Partenariat du Quartier des spectacles (le Partenariat) saluent la contribution du gouvernement du Québec de 800 000 $ pour réaménager et animer le centre-ville de Montréal. Cette annonce répond à la recommandation d'agir sur l'achalandage au centre-ville formulée par la Chambre et le Partenariat du Quartier dans le Plan d'action pour maintenir la vitalité du centre-ville de Montréal durant les prochains mois, présenté en juin dernier à l'invitation de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'appui du gouvernement du Québec était essentiel pour bien déployer la stratégie mise de l'avant par le Partenariat du Quartier des spectacles afin d'animer le centre-ville et d'accroître l'achalandage dans ce secteur qui continue d'être privé de ses centaines de milliers de touristes, travailleurs et étudiants. Je tiens à souligner le leadership de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau. Elle a livré la marchandise. Il nous revient maintenant de faire en sorte que l'été se termine beaucoup plus tard cette année. Nous invitons les Montréalais à se réapproprier leur centre-ville », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Pour réaliser l'ambitieux mandat d'animer le territoire élargi du centre-ville de Montréal, il était impératif de compter sur l'appui du gouvernement du Québec. Dès mes premiers échanges avec la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, elle s'est engagée à soutenir nos efforts pour revitaliser le cœur de Montréal afin d'accueillir les Montréalais(es) et les Québécois(es), mais aussi pour faire travailler les artistes de la métropole », a salué Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Pour obtenir plus d'information, consultez : www.ccmm.ca.

À propos du Partenariat du Quartier des spectacles

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

Pour obtenir plus d'information, consultez : quartierdesspectacles.com.

