La CCMM et la Ville de Montréal dévoilent leur étude sur l'implication des entreprises pour améliorer la fluidité des déplacements dans la métropole

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal dévoilent aujourd'hui leur étude intitulée L'implication des entreprises pour améliorer la fluidité des déplacements dans la métropole : des avantages pour les entreprises, les travailleurs et l'ensemble des Montréalais.

Cette étude vise à souligner la nécessité de mettre en œuvre des initiatives porteuses pour diminuer les entraves liées à la mobilité dans la métropole et à favoriser l'engagement des entreprises dans le déploiement de solutions. Si les enjeux de mobilité préoccupent les décideurs et les Montréalais depuis de nombreuses années, la crise liée à la COVID-19 est venue renforcer la nécessité de repenser la mobilité et les modes d'organisation du travail.

« Cette étude s'inscrit dans un moment charnière pour réfléchir à la mobilité des travailleurs. Les entraves à la fluidité des transports ne sont pas disparues avec la hausse du recours au télétravail en raison de la pandémie, et bon nombre d'entreprises continuent de privilégier le mode présentiel. Notre étude révèle que l'accessibilité au lieu de travail représente le deuxième critère décisionnel dans le choix d'un employeur, après le salaire. Tous les acteurs de l'écosystème - employeurs, autorités de transport et décideurs politiques - doivent s'engager à optimiser les déplacements des travailleurs. La mise sur pause que la COVID-19 a entraînée nous a permis de jeter un nouveau regard sur notre conception collective de la mobilité et sur les avantages de la fluidité des déplacements. Dans cette nouvelle vision se côtoient le travail en mode présentiel, le télétravail, les horaires flexibles et l'utilisation des différents modes de transport, qu'il s'agisse des transports collectifs et actifs ou de la voiture. Voilà une occasion à saisir pour le bien de notre métropole et la relance de son économie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La pandémie de COVID-19 a entraîné plusieurs bouleversements et le domaine de la mobilité n'y a pas échappé. L'utilisation du transport collectif a reculé alors que celles du transport actif et de la voiture ont progressé. L'étude dévoilée aujourd'hui arrive ainsi à point nommé. Elle met en lumière les progrès accomplis et permet d'identifier des solutions pouvant maximiser les bénéfices d'une plus grande mobilité dans la région métropolitaine. Elle identifie également des stratégies porteuses pouvant être mises en place par les employeurs afin de faciliter l'accessibilité au lieu de travail, ce qui s'avère être une priorité grandissante, particulièrement en situation de crise sanitaire. Bien sûr, la pandémie que nous traversons a des conséquences importantes sur l'ensemble des indicateurs économiques. Je demeure néanmoins convaincue que notre ville retrouvera rapidement le dynamisme qui a fait sa marque au cours des dernières années. À nous de profiter de cette période particulière pour préparer l'avenir et favoriser une reprise économique vigoureuse, verte et inclusive, qui prendra en compte les meilleures pratiques en matière de mobilité », a poursuivi Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Pour réaliser cette étude, deux sondages ont été conduits auprès de 500 entreprises et 1000 travailleurs du Grand Montréal. Les résultats confirment la pertinence pour les entreprises de mettre en place des mesures visant à faciliter la mobilité des travailleurs. Ces initiatives se traduisent en avantages autant pour les travailleurs que pour les entreprises.

La Chambre a déterminé les pistes d'action les plus susceptibles de favoriser la mise en place de mesures de mobilité en entreprise, tout en améliorant la desserte globale de transport collectif grâce à des mesures ciblant les gouvernements et les organismes de transport collectif. Les sept pistes d'action sont les suivantes :

Entreprises

Élaborer un plan de mobilité durable regroupant l'ensemble des initiatives envisagées afin de définir les ressources et les grandes étapes de la mise en œuvre. Échanger les bonnes pratiques et établir une coopération entre les grandes entreprises et les PME en matière de mise en place d'initiatives en mobilité.



Gouvernements



Soutenir financièrement un programme ciblé d'accompagnement aux entreprises pour aider ces dernières à réaliser un plan de mobilité en privilégiant le suivi et l'évaluation de la performance. Accélérer l'amorce des projets de transport collectif inscrits au Plan québécois des infrastructures en priorisant les projets améliorant la desserte de transport collectif dans les pôles économiques mal desservis. Communiquer et promouvoir les ressources offertes aux entreprises à l'aide d'un plan de communication regroupant tous les programmes soutenant l'établissement d'un plan de mobilité pour les entreprises.



Organismes de transport du Grand Montréal et leurs partenaires



Accélérer le partage des données et l'accès à celles-ci par les exploitants de services de mobilité et les acteurs du secteur privé. Collaborer avec les entreprises des pôles économiques moins bien desservis par le transport en commun afin de créer une plateforme qui favoriserait le jumelage d'entreprises.

Pour consulter l'étude intégrale, cliquez ici.

