La CCMM annonce l'élargissement de la clientèle admissible à son programme Passerelle sectorielle

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer l'élargissement de la clientèle admissible à son programme Passerelle sectorielle. Cette solution de jumelage entre employeurs et candidats issus de l'immigration est maintenant accessible aux professionnels sous-représentés sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à un groupe racisé ou à un peuple autochtone, d'une situation de handicap, de leur diversité de genre ou de leur orientation sexuelle. Le programme est financé par le gouvernement du Québec.

« Face aux défis de main-d'œuvre que rencontrent certains secteurs de l'économie, l'élargissement de la clientèle admissible au programme Passerelle sectorielle est une excellente nouvelle. Ce programme, chapeauté par notre filiale de services aux entreprises Acclr, aide les personnes sous-représentées sur le marché du travail à trouver un emploi stimulant et à se réaliser professionnellement. En parallèle, Passerelle sectorielle représente une occasion unique pour les organisations d'accéder à un bassin de talents élargi. Le programme constitue par ailleurs une référence pour les entreprises qui souhaitent recruter des candidats qualifiés et il s'inscrit comme une réponse concrète et efficace aux enjeux de main-d'œuvre de nos entreprises », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre se mobilise au quotidien pour une ouverture à la diversité sous toutes ses formes, pour le respect des droits de chacun et pour l'égalité des chances. À ce titre, nous contribuons à bâtir une relance plus inclusive en favorisant l'intégration et la réussite professionnelle de talents appartenant à des groupes sous-représentés sur le marché du travail. De plus, le recrutement de professionnels issus de l'immigration et de la diversité est une solution qui favorise la croissance et l'innovation des entreprises. L'élargissement de Passerelle sectorielle reflète donc les valeurs de la Chambre et du milieu des affaires en permettant à tous et à toutes de contribuer à notre prospérité et à notre richesse collectives », a conclu Michel Leblanc.

À propos du programme Passerelle sectorielle

Le programme Passerelle sectorielle est une solution virtuelle et gratuite de jumelage professionnel entre les talents issus de groupes sous-représentés sur le marché du travail et les entreprises du Grand Montréal. Le programme s'adresse plus précisément aux professionnels sous-représentés sur le marché du travail en raison de leur âge, de leur appartenance à un groupe racisé ou à un peuple autochtone, d'un handicap, de leur diversité de genre ou de leur orientation sexuelle. Il est financé par le gouvernement du Québec.

À propos d'Acclr - services aux entreprises

Sous sa marque Acclr, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain offre des services multiples, voués au soutien des entreprises en démarrage et en croissance : réseautage et développement d'affaires, commerce international, information d'affaires, soutien à la recherche de financement, assurances pour les PME, recrutement et main-d'œuvre, et francisation. Quel que soit le besoin d'affaires, les experts Acclr de la CCMM disposent des meilleures ressources et des outils pour y répondre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

