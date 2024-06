La CCAQ lance Ma carrière en concessionnaire, une initiative innovante faisant rayonner les métiers et professions en concessionnaire

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est fière de lancer Ma carrière en concessionnaire, une plateforme de recrutement novatrice visant à faire rayonner les métiers et professions de l'industrie automobile. Véritable révolution des procédures d'embauche traditionnelles, cette initiative

a pour objectifs de valoriser les emplois de l'industrie et de répondre opportunément à ses besoins en main-d'œuvre.

Oubliez curriculum vitae et lettres de présentation formelles : avec Ma carrière en concessionnaire, il suffit de remplir un questionnaire numérique rapide à propos de son expérience professionnelle pour être mis en correspondance avec des employeurs en recherche de nouveaux talents.

Le site permettra à la fois de décomplexifier le processus d'embauche

et de promouvoir les avantages de travailler en concessionnaire à l'ensemble des Québécoises et Québécois.

Une initiative faisant rayonner les métiers en concessionnaire

Ce que la CCAQ cherche à mettre de l'avant, c'est avant tout la qualité et la grande diversité des métiers et professions de l'automobile, qui vont de la mécanique pure aux postes en administration et en gestion. S'inscrire sur Ma carrière en concessionnaire est ainsi une manière simple de postuler dans une industrie comptant plus de 45 000 postes flexibles et bien rémunérés.

« Avec Ma carrière en concessionnaire, on vient dynamiser le recrutement dans une industrie automobile toujours plus transparente et innovante,

en mettant en valeur ses conditions de travail avantageuses et ses salaires compétitifs. Surtout, on délaisse les procédures d'embauche fastidieuses pour trouver des matchs parfaits entre le public et nos membres », explique Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

Pour en savoir plus : www.macarriereenconcessionnaire.com

À propos de la CCAQ

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

