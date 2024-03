La CASAPQ déçue du budget 2024-2025 du Québec mais reste déterminée pour créer un Québec actif et en santé

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Prenant acte du Budget 2024-2025 présenté par le Gouvernement du Québec, la Coalition pour l'avenir du sport et de l'activité physique au Québec (CASAPQ) exprime sa profonde déception quant à l'absence d'investissements significatifs dans le secteur du sport et de l'activité physique. Malgré une proposition détaillée et chiffrée s'élevant à 243 M$ pour 2024-2025 pour catalyser une transformation positive au bénéfice de la santé de la population et le bien-être économique du Québec, les appels de la Coalition sont restés sans réponse.

La CASAPQ déplore qu'il n'y ait aucun investissement dédié au capital humain dans le budget 2024-2025 pour les organisations du milieu du sport et de l'activité physique. Historiquement soutenu par des bénévoles, le milieu est maintenant confronté à des difficultés de recrutement et de rétention de ces acteurs essentiels. À cela s'ajoute une augmentation des exigences administratives dues à de nouvelles initiatives gouvernementales sans soutien supplémentaire pour le fonctionnement. Ces programmes, souvent dépourvus de fonds pour les ressources humaines, mettent une pression accrue sur les structures existantes. Sans investissement supplémentaire dans le personnel, la fragilisation déjà fort présente ne peut qu'augmenter. Le recrutement et la rétention de bénévoles et d'employés deviennent cruciaux dans un contexte économique compétitif. Sans l'ajout de ressources humaines, la communauté fait face à un risque accru de départs et d'épuisement professionnel parmi son personnel.

La CASAPQ, représentant le plus vaste regroupement du Québec dans le domaine, avec des millions de pratiquants regroupés au sein de milliers d'associations et de groupes locaux, régionaux, et provinciaux, avait clairement énoncé, lors des consultations prébudgétaires, l'urgence d'agir face notamment à une crise de sédentarité alarmante.

Les propositions visaient non seulement à promouvoir un Québec actif et en santé, mais également à souligner le rôle crucial du sport et de l'activité physique dans la prévention des maladies et le soutien à une économie dynamique. La Coalition rappelle que chaque dollar public investi peut générer jusqu'à 9,80 $ en retombées économiques, marquant une opportunité sans précédent pour le gouvernement de maximiser son impact sur la santé publique et l'économie du Québec.

Par ailleurs, la CASAPQ accueille avec intérêt l'annonce d'investissements pour renforcer la protection de l'intégrité des personnes dans le loisir et le sport. Cependant, le milieu attend avec impatience les détails pour l'actualisation de ces investissements en espérant que cela ne viendra pas ajouter un fardeau de gestion additionnel sans compensation sur leurs prestations de services auprès de la population.

Bien qu'elle n'ait pas formulé de demandes particulières à cet égard, la CASAPQ salue l'ajout d'un million de dollars par année sur trois ans pour des projets d'infrastructures dans le cadre des Finales des Jeux du Québec. Dans la même veine, la Coalition souligne l'engagement pour soutenir l'organisation des Jeux du Canada qui auront lieu à Québec en 2027.

Sans préciser les montants et les moyens, le gouvernement du Québec prévoit de mettre en place des initiatives pour rendre le hockey plus accessible. La CASAPQ est d'accord avec le principe d'accessibilité, mais demande que cela s'étende à l'ensemble des activités de sport et d'activité physique. Cela permettrait de favoriser une participation plus large et assidue à une plus grande portion de la population, tous âges confondus, et ainsi avoir un impact significatif sur la prévention en santé.

Malgré l'absence d'écho à sa proposition, la détermination de la CASAPQ à poursuivre ses efforts et à intensifier ses pressions sur le gouvernement ne fléchira pas. La Coalition a estimé que le milieu du sport et de l'activité physique a besoin d'un investissement global de 783 M$ d'ici la fin de l'année financière 2026-2027. Les organisations auraient ainsi les moyens de contribuer de façon significative à la mise en place d'un Québec actif et en santé. L'accès au sport et à l'activité physique deviendrait équitable pour tous les Québécois, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur origine ou de leur situation économique.

L'absence de financement pluriannuel et prévisible, essentiel pour soutenir une croissance durable du secteur, met en péril la qualité, la sécurité, et l'accessibilité de l'encadrement sportif et des activités physiques pour tous les Québécois, peu importe leur lieu de résidence ou leur situation économique. La Coalition souligne l'urgence de mettre en place des politiques inclusives garantissant à chaque citoyen la possibilité de participer à des sports et à s'adonner à de l'activité physique régulièrement, notamment pour leur santé mentale et physique.

La CASAPQ invite le gouvernement du Québec à saisir cette occasion unique de faire du Québec un leader en matière de prévention par le biais du sport et de l'activité physique. La Coalition reste ouverte au dialogue et est prête à collaborer avec tous les acteurs gouvernementaux pour identifier des solutions innovantes qui répondront aux défis actuels. La santé et le bien-être de nos concitoyens ainsi que le futur dynamique et inclusif du sport et de l'activité physique au Québec sont en jeu.

À propos de la Coalition pour l'avenir du sport et de l'activité physique au Québec

La Coalition pour l'avenir du sport et de l'activité physique au Québec (CASAPQ) est le plus important regroupement au Québec représentant des millions de pratiquants de sport et d'activité physique regroupés au sein de milliers d'associations et de groupes locaux, régionaux et provinciaux, de fédérations sportives, de municipalités et d'unités régionales. La CASAPQ vise à assurer la pérennité et l'amélioration des organisations qui œuvrent à tous les niveaux et qui sont en première ligne dans la livraison de services et de programmes favorisant le développement et la promotion de la pratique sportive et de l'activité physique, et par conséquent la santé de la population québécoise.

La CASAPQ regroupe SPORTSQUÉBEC, l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM), l'Institut national du sport du Québec (INS Québec), le Regroupement du loisir et du sport du Québec (RLSQ), le Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec (URLS), la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ), la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ), le Pôle sports HEC Montréal ainsi que le Grand Défi Pierre Lavoie.

