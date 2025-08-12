La CAQ doit s'amender et faire de l'éducation et de l'enseignement supérieur une priorité… pour vrai !

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - À l'aube de la rentrée dans les cégeps dans quelques jours, puis dans les Centres de services scolaires, les commissions scolaires et les universités, la CSN et ses fédérations de l'éducation lancent un cri du cœur afin d'éviter que l'avenir d'une cohorte entière d'élèves et de personnes étudiantes ne soit compromis. « Rarement a-t-on vu un tel chaos et une telle incertitude dans nos établissements d'enseignement au Québec pour la rentrée. Les idéaux de la Révolution tranquille sont largués par le gouvernement Legault, qui multiplie des choix budgétaires dévastateurs. Tout le monde n'a plus accès aux services auxquels ils ont droit, quoi qu'en disent les ministres Bernard Drainville et Pascale Déry », déplore Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN.

La centrale, qui représente la vaste majorité des travailleuses et des travailleurs dans les cégeps et les universités et qui représente aussi le personnel de soutien dans les écoles primaires, secondaires et centres pour adultes, mesure en effet la dégradation des services provoqués par l'austérité caquiste. Par exemple au cégep, même les directions d'établissement confirment la réduction du bouquet de services face à des compressions historiques encore plus draconiennes qu'à l'époque du gouvernement libéral, alors même qu'une majorité des bâtiments nécessitent une importante mise à niveau. Au primaire et au secondaire, la gestion en montagnes russes aura des effets importants à la rentrée, puisque les plans d'effectifs et les séances d'affectation du personnel ont dû être préparés et tenus en plein cœur du fouillis administratif estival provoqué par la CAQ. Combien de personnes mises à pied en lien direct avec les élèves (orthophonistes, orthopédagogues, technicienne en éducation spécialisée, préposés aux élèves handicapés, etc.), puis rappelées en plein été, ne reviendront pas ?

« Charcuter 570 millions avant les vacances au primaire et au secondaire, puis reculer partiellement devant la mobilisation citoyenne en juillet, amputer 151 millions de dollars dans les cégeps et une trentaine de millions (0,7 %) dans les universités, nous subissons la déroute de la girouette caquiste. Clairement, cela démontre plus que jamais que l'éducation n'est pas la priorité du premier ministre », tranche Katia Lelièvre.

Des solutions pour redresser la barre

Si la liste des mauvais choix budgétaires du gouvernement Legault est longue, le Québec a pourtant les moyens de ses ambitions. Sans scandale SAAQclic (plus d'un milliard de dollars), sans troisième lien (autour de 10 milliards de dollars), sans Northvolt (plus d'un demi-milliard de dollars), sans les milliards en baisses d'impôt, en chèques cadeaux et en réduction de la taxe scolaire, le bourbier actuel n'existerait pas. Il faut éviter de corriger ces erreurs sur le dos des élèves et des étudiant-es. Le gouvernement pourrait entre autres puiser dans le fonds des générations (qui vise ironiquement à ne pas hypothéquer l'avenir des jeunes) pour éviter l'hécatombe.

Lors de son remaniement ministériel annoncé, François Legault devrait aussi nommer à la tête des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur des titulaires de portefeuilles qui consulteront et écouteront le terrain et qui respecteront le personnel. Le lien de confiance doit être rétabli.

Ce qu'ils ont dit

« Ça fait 65 ans qu'on a convenu au Québec que l'une de nos plus grandes priorités collectives, c'est l'éducation. Ça fait plus d'un demi-siècle que nous avons décidé de mettre nos ressources en commun pour investir dans l'avenir de nos enfants, et, par le fait même, dans notre avenir à toutes et tous. En jouant au yo-yo à coups de centaines de millions de dollars, la CAQ prouve qu'elle n'est plus seulement un gouvernement déconnecté du Québec, la CAQ détruit le Québec. »

- Frédéric Brun, président de la Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN)

« Le lien de confiance est rompu avec ce gouvernement qui ne comprend pas la mission des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Nos membres dans les écoles, les universités et les cégeps, déjà épuisés, voient tomber leurs collègues sans être remplacés en plus de subir l'ingérence d'une ministre qui utilise son pouvoir pour défendre ses convictions personnelles. Nous nous attendons à ce que les nouveaux ministres entendent raison et se battent pour leurs ministères plutôt que pour leur parti. »

- Benoît Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

« La baisse des étudiant-es étrangers et le manque de financement de la recherche n'envoient pas un bon signal aux universités qui ne pourront pas offrir des perspectives aussi stimulantes aux étudiant-es. La surcharge de travail pour les professionnel-les des cégeps n'augure rien de bon pour les jeunes qui vivent cette étape charnière de leurs études. »

- Ryan W. Moon, vice-président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN) représente plus de 70 % du personnel de soutien dans les cégeps au Québec (6300 membres) et plus de 35 000 membres dans le secteur soutien scolaire.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 85 % des professeur-es de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 48 établissements privés et 12 universités.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens, dont plus de 750 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1500 professeur-es d'université.

