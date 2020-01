La Capitale et SSQ Assurance annoncent leur intention de regrouper leurs activités

La Capitale et SSQ Assurance sont deux entreprises de taille similaire et aux activités complémentaires. Entre autres, La Capitale occupe une place importante dans le secteur de l'assurance de dommages alors que SSQ Assurance se démarque en assurance collective. Le regroupement qui se fait sur une base d'égal à égal servira de levier pour les deux organisations. Il permettra à la nouvelle entreprise d'accélérer sa croissance et d'accroître sa compétitivité dans le contexte où le monde de l'assurance évolue rapidement.

Les deux entités saisissent donc une occasion unique de bâtir ensemble une nouvelle entreprise avec une portée pancanadienne tout en assurant le maintien à long terme du siège social à Québec. L'entreprise s'érigera sur des bases solides grâce à des employés compétents, des valeurs mutualistes bien ancrées, des finances solides et des expertises diversifiées.

Les actifs sous gestion combinés de la nouvelle entreprise s'élèveront à plus de 20 milliards $, et la valeur des primes consolidées, à 5 milliards $.

Les étapes du regroupement

Pour le moment, il n'y a aucun changement dans les activités des deux organisations. En effet, il reste encore des étapes à franchir avant de concrétiser le regroupement, notamment l'approbation des autorités réglementaires et des assemblées de mutualistes ainsi que des modifications aux lois privées qui constituent les deux mutuelles. Il est souhaité que la finalisation du regroupement se fasse rapidement au cours de la prochaine session parlementaire.

Un processus pour déterminer le nom et l'image de la nouvelle entreprise sera lancé.

Lorsque la nouvelle entité sera formée, il est prévu que M. Jean St-Gelais siégera à titre de président du conseil d'administration, et que M. Jean-François Chalifoux agira à titre de président-directeur général. M. St-Gelais est actuellement président du conseil d'administration et chef de la direction de La Capitale alors que M. Chalifoux occupe les fonctions de président-directeur général de SSQ Assurance.

« Nous sommes très heureux d'unir nos forces pour bâtir ensemble la plus grande mutuelle d'assurance au pays. Ensemble, nous pourrons mieux faire face aux enjeux de compétitivité, de polyvalence, de main d'œuvre et de technologies d'aujourd'hui. Nos deux entreprises sont en excellente santé financière. Ensemble, nous serons encore plus forts. »

-Jean-François Chalifoux

Président-directeur général, SSQ Assurance

« Dans le contexte d'évolution rapide du monde de l'assurance, l'alliance La Capitale-SSQ Assurance est apparue comme l'avenue la plus prometteuse pour nos deux organisations. C'est un positionnement stratégique. Nous avons une volonté réelle de travailler ensemble pour créer une nouvelle grande entreprise québécoise de l'assurance qui aura une plus grande capacité pour accélérer sa croissance. C'est un beau et grand projet. »

-Jean St-Gelais

Président du conseil d'administration et chef de la direction, La Capitale

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant près de 2 700 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 7,4 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement.

