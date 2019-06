La Capitale et LEDOR regroupent leurs forces

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Capitale assurances générales et LEDOR Assurances ont entrepris une démarche pour regrouper les deux entreprises à la suite de l'approbation du projet de transformation par les membres de LEDOR, réunis en assemblée générale extraordinaire, hier à Lévis.

La Capitale et LEDOR entament dès aujourd'hui le processus de fusion menant au regroupement des deux entités d'ici le début 2020, le tout sous réserve de l'approbation par les autorités réglementaires. Jusqu'à ce moment, La Capitale sera le seul actionnaire de LEDOR, laquelle opérera à titre de filiale de La Capitale.

« Cette proposition a été très bien accueillie en assemblée générale, autant par les membres que par les employés de LEDOR. Nous sommes heureux d'aller de l'avant avec La Capitale », a déclaré Micheline Nadeau, présidente de LEDOR Assurances.

« La Capitale est ravie d'accueillir ces quelque 60 000 mutualistes. Ce regroupement permet de renforcer une mutuelle québécoise et d'assurer la pérennité de 150 emplois et de l'expertise développée par LEDOR au fil du temps », a déclaré Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers.

Les prestations et les couvertures des polices d'assurance en vigueur chez LEDOR sont maintenues et le service à la clientèle continue à être rendu à travers tout le réseau.

Un comité de transition a été mis sur pied et préparera les travaux pour que le regroupement se réalise en harmonie.

Le regroupement des deux mutuelles permettra à La Capitale et LEDOR de relever les défis posés par un marché de l'assurance de dommages extrêmement compétitif au Québec.

À propos de LEDOR Assurances

LEDOR Assurances est une compagnie mutuelle depuis 2008 et regroupe plus de 60 000 membres. Bien implantée partout dans les régions du Québec, elle offre des produits d'assurance adaptés aux besoins de ses membres afin de protéger leurs biens et leur patrimoine contre des évènements malheureux. Le volume de primes de LEDOR s'est établi à 67,3 millions de dollars en 2018.

À propos de La Capitale Assurance et services financiers

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 600 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 7,4 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

