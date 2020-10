SnapCab se spécialise dans la fabrication de cabines privées pour les espaces de travail. L'entreprise est cliente d'EDC depuis plusieurs années, et EDC a choisi de présenter le récit de SnapCab en raison de sa réponse rapide et novatrice.

Lorsque la pandémie a frappé, Glenn Bostock, PDG et fondateur de SnapCab, savait que les petites salles de réunion ne seraient plus intéressantes, du moins pendant un certain temps.

« Nous nous sommes vite rendu compte que nous avions les capacités de conception et de fabrication nécessaires pour mettre au point des cabines de dépistage pour les travailleurs de la santé, a expliqué M. Bostock. Nous avons commencé à établir des relations avec des experts en médecine locaux pour obtenir des conseils et des lignes directrices, parce que nous n'avions aucune expérience dans le domaine médical, mais nous savions que nous voulions aider. »

SnapCab a conçu et mis au point plusieurs prototypes de cabines de dépistage médical et travaille maintenant de concert avec CannonDesign pour mettre un produit final sur le marché.

Mais, la capacité d'adaptation de SnapCab ne s'arrête pas là. Comme une grande partie de ses employés de bureau travaillent à domicile, SnapCab a transformé ses espaces de travail axés sur la collaboration Meet 4 et Meet 6 en espaces de bureau individuels. De plus, l'équipe a mis au point une cabine de bureau à domicile (Meet 2), ainsi qu'une cabine pour deux personnes (Consult), dotée d'une cloison en verre offrant un endroit sécuritaire pour les interactions en personne.

Le prototype de cabine « Consult » a été qualifié de « cellule de Dieu » par le Globe and Mail, CTV News et d'autres médias nationaux en raison de son utilisation dans une église d'Ottawa.

« Nous comprenons la nécessité pour les gens de retourner au bureau, et nous nous sommes rendu compte que nos produits étaient si souples que nous pouvions contribuer à réinventer l'espace de travail de l'avenir en retravaillant tout simplement nos modèles de cabines afin d'offrir une valeur ajoutée », a expliqué M. Bostock.

Ainsi, SnapCab a mis au point un « ensemble de pièces » comprenant plusieurs conceptions d'espaces de travail dotés d'une charpente, de panneaux, de revêtements, de couleurs, de meubles et d'accessoires personnalisables, et bien plus. De plus, toutes les cabines de SnapCab sont compatibles avec Connects, le système de charnières de SnapCab qui peut être utilisé pour créer des espaces de travail réservés aux petits groupes - un produit phare au sein du marché des cabines.

« Nous avons appris que les gens ne retourneront pas au travail de la même façon qu'avant la pandémie, a expliqué M. Bostock. Il faut maintenant réduire les espaces de bureau, mais ces espaces deviennent beaucoup plus flexibles lorsqu'il est possible de déplacer les espaces de travail et les murs. C'est pourquoi nous avons conçu notre « ensemble de pièces » : nous souhaitons donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour retourner au travail. »

Dans l'ensemble, l'objectif de Glenn Bostock avant la pandémie, et tout au long de cette transition, était de faire œuvre utile auprès de ses clients, de ses collègues et de la collectivité.

«Ce que nous avons appris, c'est qu'il faut commencer par trouver des façons d'être utiles et de faire quelque chose pour aider les gens», a déclaré M. Bostock dans la publicité d'EDC. L'énergie qui en ressort incite les gens à vouloir travailler avec toi. Recherchez le côté positif et inspirez-vous de celui-ci. »

Au sujet de la sélection de SnapCab, qui a été choisie parmi les milliers de clients d'EDC afin d'être mise de l'avant dans la campagne, Glenn Bostock est on ne peut plus reconnaissant.

« Quand je pense que SnapCab a eu cette chance... C'est vraiment une occasion unique. »

À propos de SnapCab

Depuis plus de 35 ans, SnapCab joue un rôle de premier plan dans le développement de produits architecturaux souples, de grande qualité et sécuritaires au sein de différents environnements. La gamme de produits Workspace de SnapCab offre un « ensemble de pièces » comprenant une charpente, des panneaux, des revêtements, des couleurs, des meubles et des accessoires personnalisables, et bien plus. Ces cabines isolées pour les espaces de travail sont mobiles et faciles à nettoyer, et elles peuvent être combinées au système de charnières Connects de SnapCab, ce qui permet la transformation de n'importe quel lieu de travail. workspace.snapcab.com

À propos de Glenn Bostock, fondateur et chef de la direction

Glenn Bostock connaît la valeur de l'échec depuis qu'il est petit. Ayant été aux prises avec des difficultés d'apprentissage alors qu'il était étudiant, sa passion pour la menuiserie lui a appris à considérer ses erreurs comme des occasions d'amélioration. Ses efforts l'ont conduit à la mise au point de son système de panneaux à emboîtement breveté, conçu pour s'adapter aux espaces imparfaits et aux petits défauts, et qui a servi de fondement aux gammes de produits Elevator et Workspace de SnapCab. Aujourd'hui, Glenn met autant de soin à bâtir son entreprise qu'à la fabrication de mobilier de qualité, créant ainsi des espaces pour des communautés à la recherche de commodité et favorisant une culture d'amélioration continue.

https://www.linkedin.com/in/glenn-bostock-snapcab

