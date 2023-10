MONTRÉAL, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - La marque de chaussures pour femmes et hommes La Canadienne, reconnue pour son savoir-faire exceptionnel et ses modèles intemporels, est ravie d'annoncer le lancement de son court métrage documentaire La méthode La Canadienne.

La vidéo met en vedette l'une des usines de La Canadienne, située au cœur de Montréal. Cette usine produit la collection City Dry™ depuis plus de 35 ans grâce à un mélange de deux mondes - des matériaux provenant d'Italie sont mariés à un design et à un savoir-faire qui s'appuient sur une sensibilité canadienne.

La Canadienne Launches “Insider” Video The ‘La Canadienne’ Way (PRNewsfoto/La Canadienne) La Canadienne Launches “Insider” Video The ‘La Canadienne’ Way (PRNewsfoto/La Canadienne)

La marque est fière de son engagement non seulement à l'égard des articles qu'elle crée, mais aussi envers les personnes et les procédés qui permettent de développer des produits aussi exceptionnels. Le film présente le processus du début à la fin : les matériaux sont coupés, cousus, moulés, finis et emballés. Toutes ces étapes témoignent de leurs normes élevées, qui constituent « La méthode La Canadienne ».

La marque est ravie de lancer son tout premier court-métrage afin de faire connaître son savoir-faire, son équipe compétente et les processus de fabrication qui la rendent unique. La vidéo présente les installations où se trouve également le siège social de l'entreprise, mettant en valeur la magie de décennies d'expérience et de savoir-faire qui se produit au deuxième étage du bâtiment. La Canadienne souhaite offrir à sa clientèle et à ses partenaires un aperçu unique de cette magie qui règne à l'intérieur de l'usine.

Le court métrage « La méthode La Canadienne » est une vidéo de 3 minutes qui présente ce qui différencie la marque des autres fabricants et en quoi consiste « La méthode La Canadienne ». La vidéo sera lancée le 4 octobre 2023 en magasin, sur le site lacanadienneshoes.com et sur les plateformes de médias sociaux.

À propos de La Canadienne :

Née à Montréal. Canadienne dans l'âme. La Canadienne est née en 1987 à Montréal, une ville qui peut connaître les quatre saisons au cours d'une même journée. Les Montréalais et Montréalaises affrontent les éléments avec style, déterminés à vivre et à profiter de chaque jour sans retenue, et c'est dans cet esprit que nous fabriquons nos chaussures. Sans compromis.

Lacanadienneshoes.com @lacanadienneshoes

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2238595/La_Canadienne_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2238596/La_Canadienne_2.jpg

SOURCE La Canadienne

