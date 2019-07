La Canada Vie : vers une gamme de produits unique

WINNIPEG, le 24 juill. 2019 /CNW/ - En voie de passer à une seule marque dans ses activités canadiennes, la Canada Vie a annoncé avoir amorcé sa transition vers une seule gamme de produits novateurs sous la bannière Canada Vie. Pour ce faire, elle enrichira de nouveautés et d'améliorations son offre de produits d'assurance et de gestion du patrimoine.

« En tant que nouvelle Canada Vie, nous bâtissons actuellement une offre de produits harmonisée, novatrice et concurrentielle, que nous pourrons proposer au marché plus rapidement qu'avant, affirme Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. Les nouveaux produits et les améliorations que nous proposons sont synonymes de choix et de flexibilité pour les clients. »

Selon Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie, « une gamme de produits unique nous aidera à garder le cap sur la croissance et à offrir un meilleur soutien aux conseillers pour qu'à leur tour ils puissent être là pour les Canadiens ».

Voici un aperçu de la nouvelle offre.

Accès à la gamme existante de produits d'assurance et de gestion du patrimoine de la Canada Vie

La Canada Vie a rendu accessible la totalité de sa gamme de produits d'assurance et de gestion du patrimoine aux conseillers de la Financière Liberté 55 et du Groupe de solutions d'assurance et de gestion du patrimoine (GSAGP). En ne proposant qu'une seule marque et qu'une seule gamme de produits pour tous les canaux de distribution, y compris les agences générales déléguées (AGD) et les partenaires des Comptes nationaux (CN), la compagnie donne à un plus grand nombre de conseillers la possibilité de faire souscrire des produits de la Canada Vie, les rendant de ce fait plus accessibles aux Canadiens.

Nouveaux produits d'assurance vie temporaire

La Canada Vie ajoute deux nouveaux produits d'assurance vie temporaire à sa marque : les produits Temporaire 30 ans et Temporaire jusqu'à 65 ans. Tant les conseillers de la Financière Liberté 55 et du GSAGP que les AGD et les partenaires des CN pourront s'en prévaloir. Les deux produits seront accessibles au moyen de SimplementProtégé, la proposition d'assurance individuelle numérique de la compagnie. Avec ces nouveaux produits d'assurance vie temporaire, les clients auront davantage d'outils pour atteindre leurs objectifs financiers.

Assurance maladies graves étendue

La Canada Vie a amélioré son assurance maladies graves en y ajoutant notamment de nouvelles options de paiement des primes, des primes réduites pour certains produits et des taux réduits pour les polices de un million de dollars ou plus. Il sera possible de demander cette assurance au moyen de SimplementProtégé dans les prochains mois.

Améliorations apportées à SimplementProtégé

Depuis le lancement de SimplementProtégé plus tôt cette année, les conseillers peuvent se concentrer davantage sur les besoins de leurs clients que sur le processus. En plus d'étendre l'utilisation de la proposition numérique aux produits d'assurance vie Temporaire 30 ans et Temporaire jusqu'à 65 ans, nous offrons désormais la possibilité de remplir le tout à distance. Ainsi, les clients pourront prendre connaissance de leur proposition et la signer sur leur propre appareil. Résultat : moins de documents papier à remplir et des demandes d'assurance vie temporaire qui se font plus rapidement que jamais.

Nouveaux fonds distincts Parcours

Après le lancement des fonds communs de placement Parcours avec Placements Mackenzie, la Canada Vie offre les fonds distincts Parcours pour les conseillers du GSAGP et de la Financière Liberté 55, les AGD et ses partenaires des CN. Les nouveaux fonds distincts Parcours, gérés par des gestionnaires de placements de premier ordre, permettront aux clients et aux conseillers de composer des portefeuilles transparents et personnalisés en concentrant les actifs dans une région géographique et une catégorie spécifiques.

Option sans frais d'acquisition

La Canada Vie offre maintenant des fonds distincts assortis de l'option sans frais d'acquisition. Les clients ont ainsi accès à leurs placements en tout temps, sans avoir à payer de frais de rachat. Les conseillers peuvent donc proposer des solutions de placement flexibles pour répondre aux besoins uniques de leurs clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous à CanadaVie.com.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs de premier plan qui s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unis sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes et sommes parmi les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

