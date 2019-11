La Canada Vie annonce le passage à une seule gamme de fonds distincts

Il s'agit de la plus importante mise à jour et de la plus grande innovation réalisées à l'égard de la gamme de fonds de l'histoire de la compagnie.

WINNIPEG, le 4 nov. 2019 /CNW/ - En voie de passer à une seule marque dans ses activités canadiennes, la Canada Vie a annoncé aujourd'hui qu'elle passera à une seule gamme de fonds distincts sous la bannière Canada Vie. Il s'agit donc de la plus importante mise à jour apportée à la gamme de fonds de l'histoire de la compagnie.

La nouvelle offre simplifiée comprendra 75 des meilleurs fonds de leur catégorie provenant des gammes de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie, notamment :

36 fonds qui se trouvent déjà dans les trois gammes

12 fonds qui sont uniques à la Canada Vie

16 mandats de fonds qui sont uniques à la Great-West et à la London Life

11 fonds Parcours

« Nous avons pris la crème de la crème des fonds distincts de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie pour créer une nouvelle gamme de la Canada Vie plus solide composée de fonds triés sur le volet et conçue pour fournir un rendement tout au long d'un cycle de marché complet », affirme Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. « Il s'agit de la plus importante mise à jour et de la plus grande innovation de notre histoire et nous sommes heureux et fiers de notre capacité à innover constamment dans le marché. »

« Nous croyons que cette gamme de fonds est plus solide que les trois gammes que nous avions auparavant », indique Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie. « Grâce à cette gamme concurrentielle, les conseillers seront en mesure d'offrir un meilleur service à leurs clients et aux Canadiens. »

Les fonds distincts de la gamme actuelle de la Canada Vie qui ne font pas partie de la nouvelle gamme seront plafonnés à l'égard des nouveaux investisseurs dès maintenant. Les clients qui investissent déjà dans un fonds plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs pourront encore y effectuer des cotisations.

Aucune nouvelle police de la Great-West ou de la London Life ne sera établie à compter du 1er janvier 2020. Les clients qui détiennent des polices existantes de la Great-West et de la London Life pourront encore y effectuer des cotisations et des substitutions entre fonds, en plus d'y établir des prélèvements automatiques sur le compte.

Le passage à une seule gamme de fonds distincts est la prochaine étape dans le parcours de la compagnie qui la mènera à l'adoption d'une gamme de produits unique au Canada, comme annoncé plus tôt cette année.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de fonds distincts de la Canada Vie, consultez le site canadalife.com/fr/investir.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs de premier plan qui concentrent leurs efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens et sommes les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

