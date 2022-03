MONTREAL, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le 4 mars est la Journée internationale de sensibilisation au VPH (IHAD) dirigée par l'International Papillomavirus Society (IPVS) . La campagne Un souci en moins cette année vise à lutter contre la stigmatisation qui peut constituer un obstacle à la sensibilisation au VPH et à nous montrer comment nous pouvons le vaincre. En encourageant les conversations sur le VPH et en communiquant clairement :

Nous POUVONS éliminer le VPH et créer un souci de moins pour notre monde.

Trois personnes sur quatre contracteront au moins un type de VPH au cours de leur vie. Certains types de VPH peuvent mener à l'un des neuf cancers différents, notamment le cancer des amygdales, des cordes vocales, de la langue, de la gorge, de l'anus, du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et du pénis. La bonne nouvelle est que nous avons à notre disposition un outil éprouvé de prévention du cancer. Les vaccins contre le VPH sont sûrs et efficaces pour protéger les personnes contre le VPH et les maladies associées au VPH. De plus, le dépistage du cancer du col de l'utérus détecte les cancers et les pré-cancers liés au VPH, ce qui rend possible un traitement efficace. Malheureusement, de nombreux Canadiens.diennes font encore face à des obstacles pour accéder à la vaccination contre le VPH.

Il a fallu attendre jusqu'en 2018 pour que tous les personnes de sexe masculin éligibles au Canada soient inclus dans les programmes scolaires de vaccination contre le VPH déjà existants qui sont en place pour les personnes de sexe féminin depuis 2007 au Canada. En raison du retard mis à rendre ces programmes neutres en genre, la réalisation d'une protection équitable contre les maladies associées au VPH est loin d'être atteinte.

Actuellement, de nombreuses provinces/territoires ont choisi d'élargir leurs programmes et de donner un accès gratuit au vaccin contre le VPH jusqu'à l'âge de 26 ans inclusivement, MAIS spécifiquement pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH), au lieu de l'ouvrir à TOUS les individus de sexe masculin. Cela a créé des dilemmes éthiques. Exiger qu'une personne s'identifie ouvertement comme HARSAH est stigmatisant et exclut les individus de sexe masculin hétérosexuels qui restent également à risque de contracter le VPH. Pour combler cet écart, les vaccins contre le VPH devraient être offerts partout au Canada à TOUS les Canadiens.diennes jusqu'à l'âge de 26 ans inclusivement, peu importe le sexe, le genre ou l'orientation sexuelle. Tous les Canadiens.diennes méritent le même accès à cet outil de prévention du cancer, d'autant plus qu'il existe un test VPH pour les individus de sexe féminin, mais qu'il n'y a pas de test pour détecter le VPH pour les individus de sexe masculin.

Nous avons les outils pour vaincre le VPH, grâce à la sensibilisation, à des programmes équitables de vaccination contre le VPH, au dépistage et à la gestion du col de l'utérus. Nous sommes sur le point d'éliminer presque tous les cas de cancer lié au VPH. La meilleure défense est de se faire vacciner contre le VPH.

Pour plus d'informations :

https://vphactionglobale.org/hpv-info-fr/

À propos de VPH Action Globale

Notre organisation a été fondée en 2006. Nous sensibilisons à la santé sexuelle et reproductive inclusive sexuellement positive grâce à la mise en œuvre de programmes complets, tout en mettant l'accent sur le VPH et ses maladies associées. Nous autonomisons des communautés culturellement et idéologiquement diverses à travers le monde grâce à la diffusion de connaissances critiques fondées sur des preuves. Nous réunissons des leaders provinciaux/territoriaux, fédéraux et mondiaux pour fournir des solutions sur les meilleures pratiques et politiques sur la prévention du VPH, le dépistage du col de l'utérus et l'accès au traitement.

Pour nous contacter : [email protected] / 1-514-235-2397

SOURCE VPH Action Globale