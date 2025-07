La campagne Sauvage jusqu'au bout des doigts marque le début de la saison du bleuet sauvage du Québec

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le bleuet sauvage du Québec est enfin de retour! Retrouvez-le dès maintenant dans les marchés publics et kiosques près de chez vous, et venez à la rencontre des producteurs fiers et investis qui récoltent avec soin le bon goût à même la nature -- surveillez aussi son arrivée en épicerie partout dans la province dès la première semaine d'août!

Bleuets sauvages du Québec (Groupe CNW/Producteurs de bleuets sauvages du Québec)

Pour souligner le début de cette saison, les Producteurs de bleuets sauvages du Québec lancent la campagne « Sauvage jusqu'au bout des doigts », qui valorise le savoir-faire local et l'importance de soutenir l'économie d'ici. Pour Laurie Godin, directrice générale des Producteurs de bleuets sauvages du Québec, cette campagne illustre l'engagement des producteurs à jouer un rôle actif dans la mise en valeur du petit fruit au Québec, en complémentarité avec son important rayonnement international. « Les producteurs et productrices de bleuets sauvages sont de véritables piliers de l'économie québécoise. La saison du bleuet sauvage est l'occasion idéale de célébrer ce petit fruit emblématique d'ici. J'invite les familles et tous les amoureux du terroir à venir à notre rencontre et à se procurer des bleuets sauvages fièrement récoltés chez nous ».

Symbole fort du patrimoine québécois, le bleuet sauvage se distingue par la richesse de sa saveur et ses propriétés exceptionnelles, qui transforment chaque bouchée en moment de plaisir. Frais en saison, il se déguste aussi toute l'année en versions surgelée, séchée, en purée, en jus ou en poudre. Sucré ou salé, au déjeuner ou en dessert, ce petit fruit savoureux ajoute du punch à toutes les recettes.

Vivez l'expérience bleuet sauvage et suivez notre ambassadrice Sara Dufour

Rien ne dit « été » comme l'autocueillette et la dégustation de petits fruits fraichement récoltés. Pour ceux qui souhaitent vivre une expérience authentique en nature, l'autocueillette du bleuet sauvage est en cours dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue et de la Haute-Mauricie.

Pour soutenir la campagne « Sauvage jusqu'au bout des doigts », l'artiste Sara Dufour, auteure-compositrice-interprète originaire de Dolbeau-Mistassini, reconnue pour son attachement au territoire et à la culture québécoise, agira à titre d'ambassadrice. Tout au long de la saison, elle partagera sa passion pour les bleuets sauvages sur ses réseaux sociaux.

Au programme de la campagne : des dégustations de produits, des rencontres avec les producteurs, une vidéo exclusive et une activité participative -- une mosaïque d'empreintes bleues -- parmi bien d'autres.

Le bleuet sauvage : petit par sa taille, grand par ses bienfaits santé!

Le saviez-vous? Bien plus qu'un simple plaisir estival, le bleuet sauvage est reconnu pour ses propriétés antioxydantes exceptionnelles, qui favorisent notamment la santé du cœur et du cerveau1. Sa couleur bleu éclatant provient des anthocyanes, des pigments naturels aux effets protecteurs, qui fascinent autant l'intérêt des consommateurs que celui de la communauté scientifique, en raison des découvertes de plus en plus nombreuses concernant les bienfaits des bleuets sauvages sur la santé métabolique.

Pour obtenir une foule de renseignements sur les bienfaits pour la santé des bleuets sauvages du Québec, des nouvelles recettes où le bleuet sauvage tient la vedette et des adresses de sites de cueillette, consultez le site bleuetsduquebec.ca.

À propos des Producteurs de bleuets sauvages du Québec

Les Producteurs de bleuets sauvages du Québec regroupent environ 300 producteurs de bleuets sauvages qui ont leur domicile au Québec et qui produisent près de 100 millions de livres annuellement, faisant du Québec le plus grand producteur de ce petit fruit distinctif. L'organisation a pour mission de développer les intérêts sociaux, économiques et moraux de ses membres, en les renseignant sur toutes les questions de production, de recherche et de vente et en étudiant les problèmes relatifs à la mise en marché du bleuet sauvage. Ses activités consistent aussi à réaliser, diriger, surveiller et administrer le plan conjoint des producteurs de bleuets sauvages pour obtenir les conditions de mise en marché les plus avantageuses et que chaque producteur en retire un revenu profitable.

Engagés dans la promotion du bleuet sauvage, les Producteurs de bleuets sauvages du Québec sont également un fier partenaire du Mouvement j'aime les fruits et légumes, qui vise à sensibiliser les consommateurs à l'importance de consommer des fruits et légumes dans le cadre de saines habitudes de vie.

