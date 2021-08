Les producteurs de lait, de volaille et d'œufs encouragent l'alimentation locale avec des recettes estivales saines et savoureuses

OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - Alors que les Canadiens recommencent à recevoir parents et amis à la maison, ils continuent de vouloir cuisiner avec des aliments locaux. En effet, les études montrent que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir soutenir l'agriculture locale - une tendance qui s'est accentuée l'année dernière avec la pandémie et qui devrait se poursuivre. Que ce soit en raison du dévouement des producteurs canadiens ou de leurs normes de production strictes en matière de bien-être animal, de qualité des aliments et de pratiques durables, les consommateurs reconnaissent la valeur des aliments produits ici au pays.

Afin d'aider les Canadiens à recevoir leurs invités à nouveau à la maison tout en soutenant l'alimentation locale, les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d'œufs du Canada et les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada ont une fois de plus fait équipe pour promouvoir les produits agricoles locaux, de grande qualité et bien de chez nous. La campagne s'appuie sur le succès de la première campagne #réconfortdici, qui avait été déployée en décembre dernier et qui misait sur l'appétit croissant des gens pour des aliments réconfortants et sains, et sur leur intérêt accru pour la cuisine maison. Deux influenceurs des médias sociaux - Andy Hay, chef issue de la côte Est du Canada, créateur de recettes et de contenu, et Max L'Affamé, chef, créateur culinaire et auteur de livres de recettes - dévoileront certaines de leurs recettes estivales préférées mettant en vedette des produits laitiers, de poulet, de dindon et d'œufs locaux.

La campagne numérique #Réconfortdici sera déployée sur une période de trois semaines, à partir du 9 août 2021, et mettra de l'avant des recettes estivales amusantes et accessibles qui seront publiées sur Facebook, Instagram et Pinterest. Le site Web de la campagne (Reconfortdici.ca) présentera toutes les recettes en vedette, y compris celles de la campagne de décembre. Afin de soutenir les secteurs agricoles dynamiques du pays, nous encourageons les Canadiens à prendre part à cette initiative en achetant chaque fois que possible des ingrédients locaux et en publiant leurs créations culinaires sur les médias sociaux avec le mot-clic #Réconfortdici.

« Les producteurs laitiers canadiens produisent du lait de grande qualité en vertu de normes parmi les plus strictes au monde, et nous sommes fiers de travailler une fois de plus avec nos partenaires des secteurs sous gestion de l'offre pour encourager les consommateurs à continuer d'appuyer une agriculture locale, sûre et saine cet été ». - Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada

« Nos producteurs répondent aux attentes des consommateurs en matière d'excellence, que ce soit en ce qui a trait à la qualité, à la salubrité des aliments, au bien-être animal ou au développement durable. Les producteurs sont fiers d'aider les Canadiens, maintenant et toujours, à trouver du réconfort, de la valeur et de la qualité nutritionnelle dans les produits qu'ils choisissent pour eux-mêmes et pour leur famille. » - Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada

« Grâce à cet effort collaboratif, nous braquons les projecteurs sur les normes élevées en place dans nos fermes en matière de bien-être animal et de salubrité des aliments. Nous sommes fiers que les Canadiens puissent choisir nos produits en toute confiance et qu'ils continuent de penser aux produits élevés au Canada pour leurs recettes et repas. » - Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada

« Les producteurs d'œufs de partout au pays travaillent avec fierté pour fournir chaque jour aux Canadiens des œufs frais, locaux et de haute qualité, et ce, toute l'année. Nous sommes heureux de faire partie de cette récente initiative qui encourage les Canadiens à continuer d'acheter et de cuisiner des aliments locaux provenant de producteurs canadiens. » - Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada

« Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont fiers de se joindre à leurs partenaires des secteurs du lait, de la volaille et des œufs pour vous apporter du réconfort à la maison grâce à des recettes faites à partir d'aliments frais, locaux et de grande qualité. Aidons nos producteurs et nos industries agricoles à offrir de la stabilité aux communautés canadiennes et aux économies locales en produisant des aliments faits au Canada. » - Brian Bilkes, président des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d'œufs du Canada et les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont les porte-parole des producteurs des secteurs du lait, de la volaille et des œufs au Canada. Force stabilisatrice du Canada rural et élément de la solution économique du Canada, ces cinq industries sous la gestion de l'offre contribuent à hauteur de 31 milliards de dollars au PIB, en plus de créer plus de 365 000 emplois au pays.

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national qui représente 10 000 producteurs laitiers canadiens et encourage la consommation saine de produits laitiers canadiens durables, sûrs et de haute qualité.

Les Producteurs de poulet du Canada sont fiers d'être responsables de s'assurer que leurs 2 800 producteurs fournissent la bonne quantité de poulet frais, sain et de haute qualité en lequel les gens d'ici font confiance.

Les Éleveurs de dindon du Canada représentent plus de 520 éleveurs de dindon et sont heureux de faire partie d'une industrie durable qui procure un choix d'aliments sains toute l'année aux gens d'ici.

Les Producteurs d'œufs du Canada représentent plus de 1 200 producteurs ovocoles dans les 10 provinces et les Territoires du Nord-Ouest. Ils assurent un approvisionnement continu en œufs frais locaux et de haute qualité aux gens d'ici.

Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont fiers d'être des chefs de file en salubrité des aliments et en bien-être des animaux. Ils assurent un approvisionnement régulier en œufs d'incubation de poulet à chair à l'industrie du poulet d'ici.

