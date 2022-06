LA CAMPAGNE « L'AMOUR S'ACCORDE AVEC TOUT » DE LA LCBO PERMET AUX CLIENTS DE SOUTENIR ET DE CÉLÉBRER CONCRÈTEMENT LA COMMUNAUTÉ LGBTQ2S+

La campagne de cette année, intitulée L'amour s'accorde avec tout, reflète l'esprit de fierté, la beauté de l'amour sous toutes ses formes et l'abondance d'amour qui existe au sein de toutes les communautés LGBTQ2S+. En plus de la collecte de fonds, la LCBO est un commanditaire officiel de Pride Toronto pour la quatrième année consécutive. La LCBO partage la volonté de Pride Toronto de favoriser l'égalité des droits et la représentation de toutes les personnes d'identités sexuelles et de genre différents.

En outre, la LCBO est fière de commercialiser des marques qui partagent les mêmes valeurs qu'elle. Pour célébrer la Fierté, les clients peuvent acheter des produits qui redonnent à la communauté LGBTQ2S+. Cette année, les bons partenaires de la Fierté offrent leur appui de différentes façons :

Absolut appuie l'Absolut Empire's Ball, le concours de drags le plus inclusif au Canada , et fait un don à Rainbow Railroad et The 519.

appuie l'Absolut Empire's Ball, le concours de drags le plus inclusif au , et fait un don à Rainbow Railroad et The 519. Bud Light fait don de 100 000 $ à diverses organisations qui soutiennent la communauté LGBTQIA2S+.

fait don de 100 000 $ à diverses organisations qui soutiennent la communauté LGBTQIA2S+. Barefoot fait don d'un dollar pour chaque produit vendu à Pflag Toronto (* jusqu'à concurrence de 5 000 $).

fait don d'un dollar pour chaque produit vendu à Pflag Toronto (* jusqu'à concurrence de 5 000 $). Chandon appuie l'organisme Rainbow Railroad par le biais d'un don à l'achat de vins mousseux californiens de la maison.

appuie l'organisme Rainbow Railroad par le biais d'un don à l'achat de de la maison. La brasserie Left Field remet 50 cents à l'organisme Bill 7 Award pour chaque cannette de leur bière Rainbow Sherbet Sour vendue.

remet à l'organisme Bill 7 Award pour chaque cannette de leur bière Rainbow Sherbet Sour vendue. La brasserie Mill Street - qui a créé la bière Tea Time Lemon Wheat pour soutenir les activités de Rainbow Railroad - a choisi de faire un don de 20 000 $ à cet organisme pour soutenir le travail incroyable qu'il accomplit chaque jour.

- qui a créé la bière Tea Time Lemon Wheat pour soutenir les activités de Rainbow Railroad - a choisi de faire un don de 20 000 $ à cet organisme pour soutenir le travail incroyable qu'il accomplit chaque jour. La brasserie Muskoka remet 10 cents au mouvement Get REAL pour chaque cannette d'IPA Born This Way vendue.

remet au mouvement Get REAL pour chaque cannette d'IPA Born This Way vendue. Smirnoff est un commanditaire stratégique de Pride Toronto.

est un commanditaire stratégique de Pride Toronto. Vizzy soutient l'association à but non lucratif Queer Collective en faisant un don de 25 000 $ qui bénéficiera directement aux artistes et aux interprètes de la communauté LGBTQ2S+.

La campagne L'amour s'accorde avec tout s'inscrit dans le cadre de la plateforme d'impact social de la LCBO, L'esprit de viabilité , et de son partenariat officiel avec Pride Toronto. Pour en savoir plus à propos de la campagne de la Fierté 2022 de la LCBO et pour acheter des produits de nos bons partenaires, visitez le site de la LCBO .

Vous trouverez ci-dessous un complément d'information sur les partenaires caritatifs de la LCBO :

Black CAP : la plus vaste organisation de lutte contre le sida destinée aux Noirs au Canada. Elle s'efforce d'offrir des services de sensibilisation, de prévention et de soutien adaptés à la culture des personnes infectées ou touchées par le VIH ou risquant de le contracter.

Casey House : hôpital spécialisé de Toronto, Casey House n'a pas son pareil pour offrir des soins révolutionnaires aux personnes vivant avec le VIH ou risquant de le contracter. Il assure des services hospitaliers et ambulatoires qui répondent aux besoins des patients là où ils en sont dans leur parcours individuel. L'humanité de chaque patient est au cœur de tout ce qu'ils font.

Rainbow Railroad : cet organisme caritatif international, basé à Toronto et à New York, aide les victimes de persécutions sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et de leurs caractéristiques sexuelles.

Fondation de l'hôpital Women's College (WCH) : soucieuse d'assurer l'équité et de répondre aux besoins en matière de soins de santé de la communauté diversifiée de l'Ontario dans un environnement sûr et accueillant, la WCH est également le siège du premier programme hospitalier de chirurgie de transition au Canada, financé par des fonds publics - un service d'une importance cruciale qui permet souvent de sauver des vies.

