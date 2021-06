Le court-métrage, d'une durée de quatre minutes, raconte l'histoire d'une famille enfermée qui vit une situation troublante de violence domestique. Raconté à partir des points de vue distincts de deux partenaires, le film utilise le même format et les mêmes mots pour raconter deux histoires d'isolements très différentes: celle d'un homme, piégé dans des modes de pensée négatifs, avec des émotions compliquées qu'il n'a jamais vraiment appris à exprimer ; et celle d'une femme qui est piégée à l'intérieur de sa maison avec un homme de plus en plus volatile et méconnaissable pour elle.

Regardez le film complet ici.

Le court-métrage reflète la réalité de la pandémie de la COVID-19 : entre mars et octobre 2020, alors que les ménages s'adaptaient aux consignes de rester à la maison dans tout le pays, les appels à la police pour des disputes domestiques ont augmenté de 8,2 %, selon Statistique Canada. Les lignes téléphoniques de soutien ont constaté une augmentation alarmante presque immédiatement : en Colombie-Britannique, The Battered Women's Support Services a constaté une augmentation de 400 % en avril-mai 2020 ; et en Ontario, The Assaulted Women's Helpline a signalé une augmentation de 400 % également, en avril 2020. Des recherches ont montré que l'isolement social, la perte d'emploi et la réduction des revenus sont des facteurs connus pour faire accroître le risque de violence domestique dans les ménages.

En tant que plus grand mouvement mondial d'hommes et de garçons prônant la lutte contre toutes les formes de violence sexiste, y compris la violence à l'égard des femmes et des filles, White Ribbon espère que ce message d'intérêt public montrera aux hommes qu'ils ne sont pas seuls face au stress de la pandémie, qu'un soutien est disponible et qu'il existe des services qui peuvent les aider.

« L'histoire que nous racontons est, malheureusement, une représentation exacte de la façon dont certains hommes utilisent la violence contre leur partenaire, les membres de leur famille ou au sein de la communauté, en réaction au stress de la pandémie de la COVID-19 », a déclaré Humberto Carolo, directeur exécutif de White Ribbon. « L'augmentation des rapports de violence domestique depuis le début du confinement est stupéfiante. Il était essentiel que nous nous adressions directement aux hommes qui ont recours à la violence, et à tous les hommes, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils doivent changer leur comportement et que nous pouvons les guider vers des masculinités plus saines. »

« Pour trop de femmes, les ordres de rester à la maison pendant la pandémie ont signifié d'être piégées à l'intérieur avec des partenaires violents. En reflétant le dialogue des deux partenaires, nous montrons comment le stress unique de la pandémie pousse certains hommes à devenir violents - mais comment cette violence est infiniment plus dommageable pour celles qui la subissent », a déclaré le cinéaste Hubert Davis, qui a réalisé le court-métrage.

En 2019, Davis a travaillé avec White Ribbon sur Boys Don't Cry, un message d'intérêt public distingué qui offrait un regard déchirant sur les racines de la masculinité toxique et sur les façons dont les parents et les éducateurs peuvent aider à encourager des masculinités plus saines.

Pour en savoir plus sur White Ribbon et Jours après Jour, visitez JourapresJour.org

À propos de White Ribbon :

White Ribbon, qui en est à sa 30e année d'existence, est le plus grand mouvement mondial d'hommes et de garçons qui s'efforcent de mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, de promouvoir l'équité entre les sexes, les relations saines et une nouvelle vision de la masculinité. L'organisme, fondé en 1991, était une réponse au meurtre de 14 étudiantes en ingénierie à l'école Polytechnique de Montréal en 1989. Depuis lors, et parmi ses nombreux appels à l'action, White Ribbon demande aux hommes de porter un ruban blanc pour s'engager à ne jamais commettre, tolérer ou garder le silence sur la violence envers les femmes et les filles.

SOURCE White Ribbon

