CALGARY, AB, le 22 déc. 2022 /CNW/ - La campagne annuelle du Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) a une fois de plus réalisé sa mission : amasser des fonds et des denrées tout en sensibilisant la population à la cause des banques alimentaires locales. Le calcul des chiffres définitifs n'est toujours pas terminé, mais l'on sait que, jusqu'ici cette année, plus de 1,3 millions de dollars canadiens et de 121,000 livres de denrées ont été amassés pour les banques alimentaires locales.

Depuis sa première campagne en 1999, les Trains des Fêtes du CP ont amassé plus de 22,4 millions de dollars canadiens et 5,15 millions de livres de denrées.

« Nous sommes tellement heureux de l'appui de nous avons reçu à l'échelle de notre réseau alors que des gens ont bravé les éléments pour se rassembler afin de célébrer la période des Fêtes et de venir en aide à leur communauté et aux personnes dans le besoin, a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Nous constatons l'importance de la campagne du Train des Fêtes du CP pour les communautés et nous étions ravis d'être encore au rendez-vous pour appuyer le travail essentiel des banques alimentaires locales partout au Canada et aux États-Unis ».

Le Train des Fêtes était de retour sur les rails cette saison et a traversé le continent pour la première fois en trois ans après des concerts virtuels en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. Dans les 168 municipalités où il s'est arrêté, le train a attiré des foules exceptionnelles et des milliers de personnes ont profité des concerts gratuits.

Les concerts du Train des Fêtes du CP ont été offerts du 23 novembre au 19 décembre par des artistes primés et de la relève, notamment Aysanabee, Don Amero, Alan Doyle, Lindsay Ell, Brittney Kennel, JoJo Mason, Kelly Prescott, McKenzie Porter, Tenille Townes et Virginia To Vegas.

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP. CP-IR

À propos du Train des Fêtes du CP

Le Train des Fêtes du Canadien Pacifique sillonne le Canada et les États-Unis en novembre et décembre pour amasser des fonds et des denrées alimentaires et pour sensibiliser les gens à l'important travail réalisé par les banques alimentaires dans leurs collectivités. Pendant la tournée, des musiciens professionnels donnent des concerts gratuits d'une demi-heure sur la scène tout illuminée du train. À chaque arrêt, le CP fait un don à la banque alimentaire locale et incite les spectateurs à en faire autant. Depuis sa création en 1999, le Train des Fêtes a permis de recueillir plus de 22,4 millions de dollars et 5,15 millions de livres de nourriture pour les banques alimentaires des collectivités. Le calendrier complet de la tournée, la liste des musiciens et du matériel promotionnel se trouvent à l'adresse cpr.ca/fr/community/holiday-train.

SOURCE Canadian Pacific

Renseignements: Médias canadiens anglophones : Salem Woodrow, 403 835-9005, [email protected] ; Médias canadiens francophones : Stacy Patenaude, 514 977-9936, [email protected] ; Médias des États-Unis : Andy Cummings, 612 554-0850, [email protected]