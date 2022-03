TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la prévention de la fraude en mars, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a lancé une campagne numérique invitant les Canadiens à se méfier des escroqueries avant de prendre des décisions de placement.

Le Mois de la prévention de la fraude est une initiative annuelle de sensibilisation qui vise à informer les consommateurs sur la façon de reconnaître, de signaler et d'empêcher la fraude. Tout au long du mois, l'OCRCVM affichera des conseils et des ressources sur ses médias sociaux et son site Web afin d'informer les investisseurs partout au pays.



« Les stratagèmes financiers posent un risque élevé et ciblent souvent des personnes vulnérables, a déclaré Sean Hamilton, directeur des affaires publiques et des services de formation des membres à l'OCRCVM. Il est important que les Canadiens soient habilités à prendre des décisions de placement éclairées. L'OCRCVM offre une foule d'outils et de ressources visant à prévenir la fraude et à informer les investisseurs, comme le rapport Info-conseiller, qui permet de vérifier l'inscription d'un conseiller. »

Le site de l'OCRCVM contient plusieurs ressources qui aident les investisseurs à reconnaître les signaux d'alarme, notamment la page Conseils pour repérer et prévenir la fraude et le rapport Info-conseiller. Suivez l'OCRCVM sur LinkedIn, Twitter et Facebook pour obtenir des conseils supplémentaires en matière de prévention de la fraude pendant le mois de mars.

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, veille à la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant respecter des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de 174 courtiers en placement canadiens de diverses tailles et ayant des modèles d'affaires différents et des quelque 31 000 employés inscrits qui y travaillent. L'OCRCVM établit et fait respecter également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocrcvm.ca.

SOURCE Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d’intérêt général

Renseignements: Personne-ressource : Joanna Nicholson, Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, [email protected], 416 671-3884