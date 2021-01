La campagne de vaccination contre l'influenza se terminera le 8 janvier 2021

QUÉBEC, le 7 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce qu'à la suite d'une recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec, la campagne de vaccination contre l'influenza prendra fin le 8 janvier.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, plusieurs mesures mises en place afin de limiter les contacts entre les personnes, telles que la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains, ont également contribué à réduire la transmission d'autres virus respiratoires. Les experts remarquent que la propagation de l'influenza a grandement diminué et que l'indice d'activité grippale est presque nul depuis avril dernier, tant au Québec que dans le reste du Canada.

À la suite de l'analyse épidémiologique de l'influenza, le Comité sur l'immunisation du Québec a ainsi recommandé de ne pas poursuivre la campagne de vaccination plus longtemps. Notons par ailleurs que la demande de vaccination contre l'influenza a beaucoup diminué, comme c'est habituellement le cas à cette période de l'année.

Faits saillants :

Selon le Registre de vaccination, près de 1,5 million de doses ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination contre l'influenza.

Malgré la fin de la campagne de vaccination, les personnes à risque qui souhaiteraient obtenir le vaccin pourront toujours le faire. Des doses demeureront ainsi disponibles dans les différents établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Mentionnons que la campagne de vaccination, qui s'est amorcée le 1er novembre dernier, s'est très bien déroulée considérant le contexte actuel particulier et les différentes contraintes imposées par les normes de distanciation physique. Le MSSS tient d'ailleurs à remercier la population et le réseau de la santé et des services sociaux pour leur collaboration.

