Du 21 au 27 mars, Parachute demandera aux ménages canadiens de contrôler les poisons et de s'assurer qu'ils sont stockés en toute sécurité pour prévenir tout incident. #VérifiezLesPoisons

TORONTO, le 18 mars 2021 /CNW/ - En raison de la présence de nombreux poisons potentiels dans les foyers canadiens et du fait que les familles y passent plus de temps, il est plus important que jamais de savoir comment utiliser et stocker en toute sécurité des produits tels que les détergents ménagers, les médicaments et les produits à base de cannabis. Parachute s'associe à ses partenaires à l'échelle du pays pour montrer à tous les Canadiens qu'ils ont le pouvoir de vérifier la présence de poisons chez eux et de prévenir les empoisonnements involontaires à la maison. #VérifiezLesPoisons.

« Chaque année, au Canada, plus de 4 000 personnes perdent la vie et plus de 20 000 sont hospitalisées des suites d'un empoisonnement », déclare Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute, l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures. « Pour éviter les empoisonnements dus à des expositions involontaires à des articles ménagers, la prévention est entre vos mains : nous vous recommandons de ranger les produits dans leur emballage d'origine, à l'épreuve des enfants, et de garder verrouillés et hors de portée les produits tentants pour les jeunes enfants, comme les pilules qui ressemblent à des bonbons. »

Bien que la présence de produits de nettoyage ne soit pas nouvelle dans les foyers canadiens, la pandémie de COVID-19 a accru l'attention portée au lavage des mains, au nettoyage et à la désinfection. « Le nombre d'appels aux centres antipoison concernant les désinfectants pour les mains, les eaux de Javel et les désinfectants a augmenté considérablement en 2020, par rapport à 2019, explique le Dr Margaret Thompson, présidente de l'Association canadienne des centres antipoison. » Elle recommande aux gens d'examiner les étiquettes de ces produits et de ne pas mélanger les produits de nettoyage, ce qui peut provoquer des réactions chimiques produisant des gaz dangereux.

Chaque foyer devrait avoir le numéro du centre antipoison local à portée de main, qu'il soit enregistré dans votre téléphone portable ou affiché dans un endroit visible, comme sur le réfrigérateur. « Un récent sondage mené par Parachute a révélé que seulement 40 % des parents canadiens connaissent les centres antipoison locaux et les conseils qu'ils peuvent fournir si un enfant est exposé à une substance potentiellement toxique », explique Mme Fuselli. Consultez le site parachute.ca/fr/sujet-blessure/empoisonnement/ pour obtenir la liste complète des numéros des centres antipoison au Canada.

Parmi les autres problématiques liées au poison qui ont émergé ces dernières années et qui ont un impact sur les enfants, on peut citer :

Les produits comestibles à base de cannabis, qui ressemblent souvent à des collations courantes (biscuits, brownies, bonbons gélatineux, etc.). Un jeune enfant peut être incapable de faire la différence et en consommer une grande quantité sans le savoir.

Les recharges de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, qui sont vendues avec des arômes qui peuvent être attrayants pour les enfants. La nicotine peut être dangereuse pour un enfant s'il la met dans sa bouche, l'avale ou la renverse sur sa peau.

Les capsules de détergent à lessive colorées et transparentes peuvent ressembler à des bonbons ou à des jouets pour les enfants. Elles peuvent nuire à l'enfant si elles sont ingérées ou si le liquide est projeté dans les yeux.

Tous ces produits doivent être rangés en lieu sûr, hors de portée des enfants.

Consultez nos ressources pour la Semaine de prévention des empoisonnements : Parachute.ca/fr/programme/semaine-de-prevention-des-empoisonnements et participez à notre campagne de sensibilisation sur les médias sociaux en utilisant les hashtags #VérifiezLesPoisons et #SNPE2021.

Ce programme est rendu possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.

