Heather Avis, mère de famille, fondatrice de The Lucky Few Foundation, un organisme de protection des intérêts de la communauté trisomique, et autrice classée au palmarès du New York Times , est déterminée à créer un monde plus inclusif. Avec la publication de son deuxième livre, Everyone Belongs , Heather Avis crée le contexte parfait pour la dernière campagne GapKids de Gap inspirée du livre et présentant un groupe d'enfants provenant d'horizons différents qui apportent de la joie au monde en partageant leur individualité.

Conçue par le directeur créatif de Gap, Len Peltier, filmée par Jack O'Connor et mise en scène par Lauren Sick, la campagne présente des enfants qui affichent leur style individuel et la joie d'être eux-mêmes et de faire ce qu'ils adorent. Portant des jeans amples en coton biologique, des kakis, des t-shirts à poche, des robes et des vestes de style universitaire, ces enfants affichent leur joie de vivre dans les vêtements emblématiques d'automne de GapKids.

« La célébration de l'individualité a toujours été emblématique chez Gap », a déclaré Mary Alderete, directrice mondiale du marketing de Gap. « La rentrée scolaire est le moment parfait pour communiquer un message d'appartenance et pour rappeler l'idée que rien n'apporte plus de joie que le fait d'être soi-même. La campagne UN MONDE POUR TOUS transmet un message important aux enfants et aux adultes et nous sommes ravis de continuer à encourager l'individualité, l'acceptation et la joie qu'on ressent lorsqu'on s'accepte soi-même. »

Les enfants de la campagne GapKids « UN MONDE POUR TOUS » sont notamment Adriana Castro, 13 ans, qui joue au basketball, fait des vidéos amusantes avec sa sœur, reste en forme et communique un message de positivité depuis son fauteuil roulant; Beauden Baumkirchner, quatre ans, qui a survécu à un choc septique, a deux jambes artificielles et adore faire de la bicyclette, du quad, de la natation et de la planche à genoux; Brody Schaffer, six ans, qui a de nombreux adeptes dans les réseaux sociaux en raison de sa personnalité adorable et de ses nombreux talents. Brody adore chanter, danser, jouer du piano et plus encore. Macy, Truly et August, les trois enfants de Heather Avis, autrice du livre Everyone Belongs, l'inspirent à lutter pour la sensibilisation à leur situation et leur acceptation par la société. Il s'agit de la troisième fois que les enfants de Heather Avis sont présentés dans une campagne de GapKids, ce qui amplifie leur cheminement extraordinaire.

Au-delà de la campagne, GapKids organise son premier spectacle numérique d'artistes amateurs, encourageant les enfants de partout aux États-Unis à participer et à présenter leurs talents et leurs habiletés. Nous inviterons les familles à téléverser les vidéos de leurs enfants présentant leurs talents dans les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #GapKidsBelong et des participants figureront dans les réseaux et les campagnes futures de GapKids.

Et, pour célébrer encore plus l'appartenance, Gap aide à surmonter les obstacles en matière d'éducation en faisant un don de 20 000 exemplaires du livre Everyone Belongs à des établissements scolaires dans le besoin par l'intermédiaire de First Book, un organisme sans but lucratif dont la mission est de fournir du matériel d'apprentissage aux établissements scolaires mal desservis.

La campagne « UN MONDE POUR TOUS » fera ses débuts le 27 juillet 2022 dans les réseaux de GapKids, à la télévision et dans les médias numériques. Suivez @gapkids pour voir le contenu #GapKidsBelong qui sera publié au cours des prochains mois.

À PROPOS DE GAP @gap et @gapkids

Gap est une experte du style américain moderne. Fondée à San Francisco en 1969, Gap continue à tirer parti de son héritage axé sur le denim et à servir ses clients en ligne et dans ses magasins de détail exploités par l'entreprise ou par des franchisés dans le monde entier. Gap est une marque de style de vie qui comprend des vêtements et des accessoires, ainsi que les collections GapTeen, GapKids, babyGap, GapMaternity, GapBody, GapFit, YEEZY GAP et GapHome. La marque offre également à ses clients soucieux d'économiser des collections exclusives à ses magasins Gap Entrepôt. Gap est la marque homonyme du principal détaillant mondial, Gap Inc. ( GPS à la bourse de New York), qui détient entre autres les marques Old Navy, Gap, Athleta et Banana Republic. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gapinc.com.

SOURCE Gap Canada

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS: Gap : Jessica Shamess, [email protected]