Plus lumineux, plus léger et plus sécuritaire que tout autre casque sur le marché, le casque intelligent EVO21 décoré d'un prix iF Gold offre une protection active inégalée aux cyclistes et contribue à prévenir les accidents avant qu'ils ne surviennent. Sa conception légère est dotée d'une lumière arrière très brillante à 270°, d'une lumière avant à grand angle qui change de couleur et de signaux indiquant le changement de direction, ce qui garantit une visibilité dans toutes les directions. De plus, sa ventilation améliorée de 30 % et son poids de 350 g permettent aux cyclistes de demeurer en tête du peloton, tout en réduisant la sueur. En cas de chute, la technologie brevetée de détection de chute et d'alerte SOS du casque envoie un message texte aux services d'urgence en précisant les coordonnées GPS exactes du cycliste.

« Il y a sept ans, LIVALL a inauguré une nouvelle ère de sécurité à vélo. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'offrir aux cyclistes l'apogée de notre dévouement et de notre innovation : le casque lumineux le plus intelligent qui soit, un casque supérieur à tout autre produit sur le marché. Comme la confiance dans les systèmes de transport en commun est diminuée en raison de la pandémie de COVID-19, le casque EVO21 favorise des déplacements plus sécuritaires pour ceux qui souhaitent respecter la distanciation physique et éviter les autobus, les trains et les systèmes de métro souterrain », a déclaré Bryan Zheng, fondateur et chef de la direction de LIVALL.

Pour une durée limitée, vous pouvez faire l'achat d'un casque intelligent EVO21 de LIVALL sur Indiegogo à un tarif privilégié de 89 dollars américains. Nous offrons différentes variétés d'ensembles de produits, pouvant aller jusqu'à 43% de rabais. Les produits seront expédiés à l'échelle mondiale dès juin.

Pour en savoir plus, visitez le https://t.livall.com/qP0Om9.

À propos de LIVALL

Inspiré par de véritables expériences et fondé par des amateurs de cyclisme, LIVALL est déterminé à créer le premier écosystème de sécurité à vélo au monde qui protège les cyclistes avant, pendant et après la collision, offrant l'ultime tranquillité d'esprit et permettant aux cyclistes de mettre l'accent sur le trajet.

À ce jour, l'entreprise détient plus de 170 brevets nationaux et mondiaux, dont 58 sont des brevets associés à l'invention de produits, et elle a reçu 40 distinctions internationales prestigieuses au sein de l'industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://www.livall.com/English

Personne-ressource pour les médias

Evelyn Shi

Courriel : [email protected]

+86-755-25951351

