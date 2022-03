SHENZHEN, Chine, 12 mars 2022 /CNW/ - En février, Creality a lancé la campagne de financement participatif pour le numériseur 3D CR-Scan Lizard sur Kickstarter. La campagne a fait sensation auprès des utilisateurs avec 1 000 unités en 17 minutes, et 1 million de dollars en 4 heures. Jusqu'à présent, Creality a reçu plus de 2 550 commentaires et plus d'un millier d'articles de presse s'y rapportent.

Épilogue pour le numériseur 3D apprécié de tous