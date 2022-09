Selma Blair et Labrinth figurent en tête des icônes de Gap dans la collection des classiques indispensables qui redéfinit la culture et le style à travers les générations.

TORONTO, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Cet automne, Gap fait pleins feux sur les icônes, en présentant une collection de classiques indispensables conçus pour habiller des générations de personnes qui façonnent la culture. Les icônes de Gap comprennent à la fois des classiques réinventés dans de nouvelles proportions, des tissus biologiques fabriqués avec des techniques plus durables d'économie d'eau Washwell et un groupe diversifié d'individus qui façonnent notre culture par leur propre style et leur voix. La campagne d'automne 2022 de Gap, ICÔNES, lancée aujourd'hui et s'appuyant sur sa longue histoire d'encouragement d'individus variés et distincts, continue de célébrer l'optimisme du style américain moderne et ce que signifie être une véritable icône : une personne qui crée un changement positif en étant simplement elle-même.

La campagne d'automne de Gap célèbre les ICÔNES, champions de l'individualité et des actions qui façonnent notre culture (Groupe CNW/Gap Canada)

Mettant en vedette des personnes qui façonnent la culture, dont la célèbre actrice Selma Blair, auteure à succès du New York Times et mère atteinte de sclérose en plaques militant pour un monde plus inclusif, et l'interprète britannique Labrinth, un humanitaire qui connecte les âmes grâce au pouvoir de la musique, la distribution des icônes est formée d'artistes et de pionniers, qui tous utilisent leur plateforme et leur voix pour faire avancer la culture. De Cameron Russel, qui se sert de la narration pour faciliter l'évolution, à Toni Breidinger, 23 ans, qui repousse les limites tant sur l'hippodrome qu'en dehors, ces icônes illustrent ce qui peut être accompli lorsqu'on se bat pour ce que l'on est vraiment.

Voici les ICÔNES Gap :

Selma Blair ( @selmablair ) -- Actrice, auteure à succès du New York Times et mère atteinte de sclérose en plaques, qui milite pour un monde plus inclusif.

« Chez Gap, les icônes sont un symbole d'individualité intemporelle, et il n'y a rien de plus emblématique que de façonner la culture en amplifiant sa véritable personnalité et son talent », explique Mary Alderete, directrice mondiale du marketing de Gap.« Une icône de Gap est un classique indispensable -- les articles standard des centres commerciaux, en fait -- comme nos jeans Washwell évasés des années 70 et amples des années 90, nos kakis Washwell plissés et plats à l'avant et nos grandes chemises blanches en coton biologique. Parmi les icônes de Gap, citons également des personnes pionnières comme l'auteure à succès du New York Times, Selma Blair, qui est à l'avant-garde du changement en raison de son combat contre la sclérose en plaques, et Labrinth, un artiste qui relie les cultures et les communautés par la musique. Nous sommes ravis de célébrer ces icônes dans notre campagne d'automne en tant que groupe diversifié d'individus, stylés sans effort dans des classiques actualisés de Gap, qui utilisent leurs talents et leurs capacités uniques pour améliorer notre vie à tous. »

Cette campagne a été conçue par le directeur de la création mondiale de Gap, Len Peltier, et dirigée par Koto Bolofo, en hommage aux icônes de Gap qui ont établi les normes depuis 1969, conçues pour habiller des générations. Vêtues de jeans amples en coton biologique des années 90, de grandes chemises blanches, de kakis plissés et de pantalons cargo, de jeans évasés à taille haute des années 70 et du chandail à capuchon classique à logo Gap, les ICÔNES arborent les articles indispensables et emblématiques de Gap remis au goût du jour dans des tissus fabriqués de manière responsable et dans des proportions inédites.

Pour souligner l'emblématique chandail à capuchon à logo Gap et poursuivre l'engagement de Gap à promouvoir les artistes, la marque annonce Gap Logo Remix. Le projet est lancé aujourd'hui et invite les artistes à concevoir un logo GAP unique. Grâce au vote des clients, les trois conceptions les plus populaires deviendront des jetons non fongibles (JNF) de Gap et des chandails à capuchon physiques qui seront vendus sur gap.com. Les artistes auront l'occasion d'exprimer leur créativité et leur individualité à travers leur interprétation du logo emblématique de Gap. Cette initiative prolonge le parcours de Gap dans les mondes méta et physique, dans la foulée des lancements de la marque et des expériences avec Dogami et Club Roblox, en plus des collections JNF ludifiées avec des artistes tels que Demit Omphroy, Dapper Dan et Frank Ape. Pour de plus amples renseignements sur la façon de participer, veuillez consulter le site gap.com/nft.

La campagne d'automne de Gap, ICÔNES, débute aujourd'hui, le 6 septembre 2022, à travers les médias numériques, en affichage et sur les réseaux de la marque Gap. Suivez @gap et #HowYouWearGap pour suivre la campagne. Les clients peuvent également se joindre au serveur Discord de Gap pour se connecter, s'engager et renforcer la communauté avec d'autres adeptes de JNF Gap sur discord.gg/gapthreads. #gaplogoremix

À PROPOS DE GAP @gap et @gapkids

