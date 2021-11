La campagne d'Amgen « Sa santé d'abord » encourage les discussions et prises de mesures proactives pour répondre aux problèmes de santé les plus pressants des femmes

Une enquête menée auprès de femmes de 30 ans et plus permet de déterminer les lacunes dans la compréhension de l'ostéoporose, des maladies cardiaques et du risque de cancer, lacunes qui, selon certains, pourraient contribuer à une crise des soins de santé secondaire après la pandémie.

Les femmes sont encouragées à consulter SaSantedAbord.ca pour obtenir des renseignements et des outils éducatifs, le tout dans le but d'améliorer leur santé et celle des femmes dans leur vie.

MISSISSAUGA, ON, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Amgen Canada a lancé la campagne « Sa santé d'abord » dédiée à la santé des femmes, qui mettra en lumière certains des problèmes de santé les plus pressants touchant ces dernières, y compris l'ostéoporose, les maladies cardiaques et le cancer. Les femmes se fient grandement aux renseignements en matière de santé provenant de leur famille et de leurs amis, ce qui rend ces personnes des sources essentielles de connaissances et d'action.1 L'objectif de la campagne est de faciliter et d'améliorer ces discussions, ainsi que de fournir des renseignements facilement compréhensibles sur la santé et des outils exploitables, afin que chaque femme se sente habilitée à donner priorité à sa santé et puisse encourager d'autres femmes à faire de même.

Une campagne destinée aux femmes et à leur santé est essentielle, parce que la pandémie de la COVID-19 a obligé certaines d'entre elles à retarder, voire à annuler complètement, leurs soins médicaux de routine.2 Des recherches démontrent que pendant une pandémie, les femmes éprouvent beaucoup plus de difficultés que les hommes en raison, en grande partie, d'inégalités et de disparités sociales de longue date, qui destinent souvent les femmes à des rôles de prestataires de soins et font obstacle à leur capacité de prendre soin d'elles-mêmes.3 Il existe également des préoccupations croissantes que ces retards dans les soins donnent lieu à une crise de soins de santé secondaire, entraînant de nombreuses maladies plus graves et des décès évitables.4 « Amgen s'engage depuis longtemps envers l'amélioration de la santé des femmes dans le monde entier. Notre récente enquête a démontré que les femmes comprennent certains des rudiments de la santé, mais qu'elles ne connaissent pas suffisamment bien les outils disponibles pour transformer ces connaissances en actions », a déclaré la Dre Suna Avcil, Directrice médicale exécutive, Amgen Canada. « Grâce à la campagne Sa santé d'abord, nous nous engageons à aider les femmes à prendre les bonnes mesures pour préserver leur santé et à favoriser les discussions entre les femmes - au sein de leur famille, de leurs groupes sociaux et entre les générations. »

La campagne publiera les résultats d'une enquête menée auprès de 300 femmes canadiennes, qui a évalué la compréhension de ces dernières à l'égard des facteurs de risque pour les problèmes de santé courants, et des facteurs qui suscitent une action. De façon générale, l'enquête a révélé que, si les femmes sont conscientes des facteurs de risque pour des affections médicales comme l'ostéoporose, les maladies cardiaques et le cancer, cela ne se traduit pas par les types d'actions qui peuvent aider les femmes à recevoir un diagnostic et un traitement précoces. Elle a également découvert que peu de femmes parlaient entre elles de ces problèmes de santé, de ces facteurs de risque et de ces méthodes de dépistage, mais que ces discussions motiveraient les femmes à agir pour leur santé.5

« Nous savons que les femmes d'aujourd'hui jonglent avec de nombreux rôles et de nombreuses responsabilités, et que souvent, elles négligent leur propre santé. La campagne « Sa santé d'abord » d'Amgen rappelle aux femmes de prioriser et de protéger leur santé ainsi que leur bien-être avant tout. Grâce à l'éducation, cette campagne aide également les femmes à être en position de force pour prendre des décisions éclairées sur leur santé », a déclaré Anne Marie Wright, cofondatrice de YouAreUNLTD, qui collabore avec Amgen pour transmettre des renseignements importants sur la campagne aux femmes du Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur la campagne et sur les résultats de l'enquête et pour accéder à des outils à même de faciliter les entretiens avec votre médecin, ainsi qu'avec d'autres membres de votre famille et vos amis au sujet de leur santé, veuillez consulter www.SaSantedAbord.ca. La campagne encourage les femmes à participer au défi Sa santé d'abord, en participant à une nouvelle activité physique pour aider à améliorer leur santé cardiaque, et à publier des photos et des vidéos sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #SaSantédAbord.

À propos de Sa santé d'abord

Sa santé d'abord est une campagne éducative qui mettra en lumière trois des problèmes les plus urgents en matière de santé féminine : la santé osseuse, la santé cardiovasculaire et le cancer. La campagne aborde aussi les résultats d'une vaste enquête menée dans plusieurs pays auprès de plus de 2 000 femmes, qui évaluent la compréhension qu'ont ces dernières des problèmes de santé, les obstacles à l'obtention d'aide médicale et l'impact des influences externes comme la COVID-19 sur la santé personnelle. La campagne fournira aux femmes des renseignements facilement compréhensibles sur la santé et des outils exploitables, afin que chacune d'entre elles se sente habilitée à donner priorité à sa santé et puisse encourager d'autres femmes à faire de même.

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en matière d'innovation, Amgen Canada comprend la valeur de la science. Exploitant ses principales activités à Mississauga, pôle biomédical dynamique de l'Ontario, ainsi que des installations de recherche à Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada est un contributeur important aux progrès en science et en innovation au Canada depuis 1991. L'entreprise participe au développement de nouveaux traitements et de nouvelles utilisations pour les médicaments existants en partenariat avec de nombreux organismes de soins de santé, universitaires, de recherche, gouvernementaux et de patients de premier plan au Canada. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez le site www.amgen.ca .

1 Bidmon S, Terlutter R. Gender Differences in Searching for Health Information on the Internet and the Virtual Patient-Physician Relationship in Germany: Exploratory Results on How Men and Women Differ and Why. J Med Internet Res. 2015;17(6):e156. Published 2015 Jun 22. doi:10.2196/jmir.4127. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526954/ 2 Czeisler, Mark E. et al. "Delay or Avoidance of Medical Care Because of COVID-19-Related Concerns -- United States, June 2020". US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a4.htm. 3 Simba H and Ngcobo S. Are pandemics gender neutral? Women's health and COVID-19. Front. Glob. Womens Health, 19 October 2020. https://doi.org/10.3389/fgwh.2020.570666 4 Barach P, Fisher SD, Lipshutz SE. Disruption of healthcare: Will the COVID pandemic worsen non-COVID outcomes and disease outbreaks? Prog Pediatr Cardiol. 2020 Dec; 59:101254. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274978/ 5 Kantar Health. (2021) ICON women's health campaign: Heart Health. Accessed 2021.

