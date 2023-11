OTTAWA, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - L' Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture (AICA) et le Conseil canadien des pêches (CCP) sont ravis d'annoncer l'élargissement récent de « Choisissez les poissons et fruits de mer d'ici » , une campagne conçue pour répondre à la demande croissante des familles canadiennes en fruits de mer frais produits localement. Mettant l'accent sur la facilité d'intégrer des fruits de mer nutritifs dans les repas quotidiens, cette initiative accorde la priorité à la commodité, à la santé et à la viabilité, avec l'établissement de nouveaux partenariats stimulants qui visent à rendre le choix des fruits de mer canadiens encore plus attrayant.

La campagne s'est associée à plus de 300 établissements Sobeys et Safeway partout au Canada pour mettre en vedette les étiquettes « Choisissez les poissons et fruits de mer d'ici », permettant ainsi aux consommateurs d'identifier facilement les produits de la mer canadiens. Les marchés Métro de l'Ontario offriront également à leurs clients des livrets de recettes gratuites faciles à concocter qui mettent en vedette une grande diversité de mets à base de fruits de mer canadiens.

« Le site Web de la campagne a subi une transformation notable. Il comprend maintenant un guide complet sur les produits de la mer, qui souligne les avantages nutritionnels et la durabilité de l'industrie des produits de la mer canadiens, a déclaré Timothy Kennedy, président et chef de la direction de l'AICA. Notre bulletin mensuel informera et mobilisera également nos consommateurs, et leur fournira des mises à jour continues sur le monde des fruits de mer canadiens. »

« Une étude récente de l'Université Dalhousie a révélé qu'une vaste proportion de 86,7 % des Canadiens inclut régulièrement du poisson et des fruits de mer de base dans leur alimentation, principalement en fonction de considérations nutritionnelles, affirme Paul Lansbergen, président du CCP. Comme 64 % des répondants affirment que la santé représente leur principale motivation, ces résultats soulignent la pertinence de l'initiative « Choisissez les poissons et fruits de mer d'ici ». Il est clair que nous sommes sur la bonne voie, en particulier avec la cohorte des millénariaux, qui accordent une importance marquée aux deux piliers de la santé et de la viabilité environnementale dans leurs choix de consommation. »

La campagne élargie « Choisissez les poissons et fruits de mer d'ici », en partenariat avec les grands détaillants, servira de moteur à ceux qui accordent de l'importance à la santé, à la durabilité et à la commodité. À l'approche de la période des Fêtes, il n'y a pas meilleur moment pour découvrir, sélectionner et célébrer toute la saveur du Canada grâce à notre présence accrue en magasin et à nos ressources numériques. Joignez-vous à nous pour célébrer l'abondance qu'offrent les océans canadiens tout en faisant des choix éclairés et responsables qui soutiennent nos producteurs locaux ainsi que l'environnement.

Ce projet est financé par le Fonds canadien d'initiatives en matière de poissons et de fruits de mer (FCIPFM). Pour en savoir plus sur le FCIPFM, cliquez ici .

À propos de l'Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture (AICA) :

Association nationale, l'Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture (AICA) représente les producteurs de fruits de mer du Canada dont elle défend les intérêts à Ottawa auprès des organismes de réglementation, des décideurs et des dirigeants politiques. Ardente défenseure de la qualité et de la viabilité des produits de la mer d'élevage, l'AICA compte des membres d'un océan à l'autre, notamment des producteurs de poissons, de mollusques et de plantes aquatiques, des entreprises et des fournisseurs d'aliments pour animaux, ainsi que des associations aquacoles régionales. Pour en savoir plus, visitez le site www.aquaculture.ca.

À propos du Conseil canadien des pêches :

Porte-parole des producteurs canadiens de poissons et de fruits de mer pêchés à l'état sauvage, le Conseil canadien des pêches (CCP) fait la promotion d'une ressource saine et d'un secteur prospère qui joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne. Nos membres comprennent des petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que des entreprises autochtones qui pêchent et transforment le poisson des trois océans du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez : www.fisheriescouncil.ca

