MARKHAM, ON, le 25 janv. 2021 /CNW/ - La Fondation Sofina, la branche caritative d'Aliments Sofina Inc., a annoncé aujourd'hui qu'elle avait récolté plus de 350 000 $ au profit de causes pour les enfants à travers le pays.

« Tous les ans, je suis touchée par le niveau de générosité dont font preuve nos employés et nos donateurs externes, mais cette année, je suis sans voix », a déclaré Umeeda Madhany, présidente de la Fondation Sofina. « Réaliser que nous avons récolté plus d'argent que jamais durant cette année sans précédent, me montre la véritable résilience de notre famille Sofina. Non seulement nous nous relèverons, mais nous donnerons aussi un coup de main pour aider les autres dans le besoin. Aussi difficile que cette année ait été, être témoin de la compassion qu'elle a suscitée a été une source d'inspiration. »

En octobre dernier, la Fondation Sofina a lancé un appel urgent aux employés et aux donateurs d'Aliments Sofina, tandis que les organismes de bienfaisance du Canada s'efforçaient de satisfaire aux besoins des personnes les plus vulnérables.

L'argent a été recueilli grâce à la campagne Bâtisseurs de rêves de la Fondation. À l'occasion de cette initiative annuelle, plusieurs organismes de bienfaisance du Canada ayant pour objectif de faire une différence dans la vie d'un enfant recevront des subventions pour soutenir leurs causes. Depuis sa création en 2014, la campagne Bâtisseurs de rêves a redistribué une somme globale de 1,8 million de dollars et a exaucé les vœux les plus chers de 50 enfants.

« Le cancer, la pauvreté et la santé mentale ne font pas de pause pendant une pandémie. Heureusement, l'engagement sans faille de nos employés et de nos donateurs pour faire la différence n'a pas non plus fait de pause », a ajouté Mme Madhany. « Bien que l'état actuel du monde nous ait tous obligés à prendre de la distance physiquement, il est vital de rester connectés tant socialement qu'émotionnellement. »

Les organismes de bienfaisance sélectionnés cette année sont les suivants : Camp Oochigeas (Ooch), Fondation INCA, Fondation FAB (Fit-Active-Beautiful), Jim Pattison Children's Hospital, London Children's Hospital Foundation, Rêves d'enfants Canada, La marche des dix sous du Canada, Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Pine River Foundation, Fondation pour l'enfance Starlight, Toronto Rehab's Project Search Program, Programme All In For Youth de Centraide, We Care Foundation (en soutien aux Timbres de Pâques Canada) et l'hôpital local de Wynyard.

Les fonds ont été récoltés par le biais de diverses initiatives comprenant des retenues sur les salaires des employés, des ventes de masques, des tirages au sort et divers événements organisés par les employés. Chaque dollar amassé au cours des divers événements de levée de fonds a été jumelé par Aliments Sofina.

De plus, dans le cadre de ses activités de soutien liées à la pandémie, la Fondation Sofina a également fait don de 600 dindes à travers le Canada et a dirigé la préparation et la livraison de milliers de repas à des travailleurs de première ligne pendant l'été, et a participé à de nombreuses autres initiatives visant à atténuer les enjeux créés par la pandémie.

Au sujet de la Fondation Sofina

La Fondation Sofina est la section caritative d'Aliments Sofina Inc. créée en 2007, qui se concentre sur le soutien de causes liées aux enjeux des enfants. La Fondation est fière de s'être associée à divers organismes de bienfaisance partout au Canada dans le but d'avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles l'entreprise fait des affaires. La Fondation Sofina a reçu son statut officiel d'organisme de bienfaisance au début de l'année 2014. Des dons de produits aux parrainages, en passant par de nombreux partenariats avec des tiers, la Fondation Sofina cherche continuellement à accroître son impact.

Au sujet d'Aliments Sofina Inc.

La société Aliments Sofina Inc., dont le siège social est à Markham (Ontario), est une entreprise canadienne privée dont la vocation est de fournir des produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. Aliments Sofina Inc. est l'un des chefs de file au pays en matière de fabrication de produits de protéines de première transformation et de transformation secondaire, tant pour des clients détaillants que des fournisseurs de services alimentaires. L'entreprise offre une vaste gamme de produits de marques nationales et maison de porc, de bœuf, de dinde et de poulet. La famille de produits de marque Sofina comprend Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher's, Vienna et Zamzam. Aliments Sofina exploite actuellement 16 installations de production homologuées HACCP au Canada, trois centres de distribution, ainsi que trois couvoirs. Elle compte près de 5 000 employés. Pour en apprendre plus au sujet d'Aliments Sofina, consulter www.sofinafoods.com.

