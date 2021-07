La CAJ reçoit une subvention de 85 000 $ pour des formations au sujet de la désinformation

OTTAWA, le 30 juill. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (CAJ) est ravie d'annoncer qu'elle a reçu une généreuse subvention de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) pour élaborer et offrir une initiative nationale de formation et de perfectionnement professionnel axée sur le renforcement des compétences numériques des Canadiens.

La subvention de 85 000 $ servira à financer la formation des étudiants de niveau postsecondaire sur la désinformation et les fausses informations dans chaque province et territoire. Les séances de formation commenceront en décembre 2021 et se poursuivront jusqu'au début de 2023.

« Une base commune de faits est une condition préalable au bon fonctionnement de la gouvernance démocratique », a déclaré le président la CAJ, Brent Jolly.

« Cependant, récemment, l'écosystème mondial de l'information a été empoisonné par des acteurs malveillants qui ont manipulé les faits et disséminé des théories conspirationnistes en ligne afin de semer la division sociale. Grâce à cette subvention transformatrice de l'ACEI, la CAJ pourra développer des programmes qui lui permettront de partager avec le public les compétences de pensée critique, et le scepticisme sain, qui sont au cœur de tout travail journalistique d'excellence. »

Dans le cadre de cette subvention, la CAJ créera également un guide de recherche de référence qui sera mis à la disposition de tous les Canadiens pour renforcer leurs compétences numériques.

« Nous savons que les Canadiennes et les Canadiens s'inquiètent beaucoup de la désinformation sur Internet », explique Tanya O'Callaghan, vice-présidente de l'investissement communautaire, des politiques et de la défense des intérêts chez CIRA. « Un sondage récent que CIRA a effectué démontre que neuf Canadiens sur dix croient que la distribution de fausses informations sur les réseaux sociaux est un problème important. C'est pourquoi nous sommes heureux d'appuyer le travail important du CAJ, en espérant qu'il puisse équiper les Canadiennes et les Canadiens avec les connaissances nécessaires pour les aider à mieux déterminer ce qui et fait et ce qui est fiction sur Internet. »

La CAJ se réjouit de travailler prochainement avec d'anciens et de nouveaux partenaires pour que ce programme réalise son plein potentiel. Un partenariat avec la CAJ à un titre quelconque vous intéresse? Écrivez à Brent : [email protected].

L'Association canadienne des journalistes est un organisme professionnel national de journalistes qui compte plus de 1000 membres partout au Canada. Sa mission première est de défendre les questions d'intérêt public et d'assurer le développement professionnel de ses membres.

