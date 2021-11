La CAJ dévoile les résultats de son étude sur la diversité dans les salles de nouvelles canadiennes

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (CAJ) est heureuse de dévoiler les conclusions de sa toute première étude sur la diversité dans les salles de nouvelles canadiennes.

La CAJ a colligé des données sur 3873 journalistes de 209 salles de nouvelles de la radio, de la télé, du numérique et des médias imprimés au Canada, permettant ainsi de présenter l'étude sur la diversité la plus complète dans l'histoire des médias au pays. La CAJ a travaillé de concert avec Qlik, firme experte de l'analyse de données, afin de mettre sur pied un site web interactif qui permet de visualiser les résultats.

« Pour la première fois, grâce à des données solides, nous pouvons brosser un portrait exhaustif des salles de nouvelles canadiennes, indique le président de la CAJ, Brent Jolly. La CAJ est extrêmement reconnaissante envers les médias qui ont rempli le sondage et permis de créer l'étude la plus complète en matière de diversité dans l'histoire des médias au Canada. »

Un rapport de 17 pages présente en détail les résultats nationaux, la méthodologie et les limites des données; une liste complète des participants est publiée ici.

L'étude démontre que les journalistes blancs occupent plus souvent des postes importants et permanents. Les journalistes blancs représentent 81,9 % des superviseurs et occupent 79,6 % des trois postes de décision les plus importants d'une organisation.

Environ 90 % des salles de nouvelles participantes ne comptent aucun journaliste latino, moyen-oriental ou métissé. Environ 80 % ne comptent aucun journaliste noir ou autochtone.

« La salle de nouvelles canadienne type n'est pas représentative de la population canadienne, souligne le président du conseil de la CAJ et responsable de l'étude, Zane Schwartz. « Presque la moitié de toutes les salles de nouvelles au Canada n'emploient que des journalistes blancs. Lorsque des journalistes racisés et autochtones sont à l'emploi, ils ne représentent souvent qu'une poignée dans une salle de nouvelles imposante. »

La firme d'analyse de données basée en Pennsylvanie Qlik a collaboré de façon importante au projet, en fournissant l'analyse des données et la présentation visuelle des résultats, ce qui permettra aux membres d'interagir avec les conclusions de l'étude selon des critères précis : identité raciale, genre, type d'emploi, etc.

« Pour agir de façon proactive face à des problèmes complexes (dans les entreprises comme dans la société), il faut d'abord que les gens touchés comprennent les données qui se cachent derrière le problème, explique Chuck Barron, directeur de l'équipe Demo de Qlik. Nous sommes fiers de travailler avec la CAJ pour illustrer les données entourant cette conversation importante. »

Cette étude dévoile les données les plus importantes à ce jour quant à la représentation de genre et d'identité raciale dans les salles de nouvelles du Canada et lance ce qui sera une étude annuelle menée dans l'ensemble de l'industrie.

Principales conclusions de l'étude*

Au total, l'étude rassemble des données sur 3873 journalistes de 209 salles de nouvelles.

52,7 % du personnel s'identifient comme femmes, comparativement à 46,7 % qui s'identifient comme hommes; 0,7 % s'identifient comme personnes non binaires.

Parmi les journalistes dont l'identité raciale est connue, 74,9 % s'identifient comme Blancs; 18,6 % comme une minorité visible et 6,4 % comme Autochtones.

Environ 9 salles de nouvelles sur 10 ne comptent aucun journaliste latino, moyen-oriental ou métissé.

Environ 8 salles de nouvelles sur 10 ne comptent aucun journaliste noir ou autochtone.

81,9 % de toutes les personnes occupant un poste de supervision s'identifient comme Blancs, 1,4 % comme noirs, 8,3 % comme Asiatiques et 4,2 % comme Autochtones.

79,6 % des médias affirment ne compter aucun journaliste issu d'une minorité visible ou autochtone parmi ses trois postes de direction les plus importants.

Les journalistes noirs et moyen-orientaux sont deux fois plus propices à occuper des emplois à temps partiel qu'à temps plein.

27 % de tous les stagiaires s'identifient comme Asiatiques comparativement à 9,1 % des journalistes à temps complet.

L'identité raciale de 25 % des journalistes compris dans l'étude n'est pas connue des responsables de leur salle de nouvelles.

* Veuillez noter que les pourcentages ont été arrondis au dixième près, ce qui explique que certains totaux n'équivalent pas à 100 %.

À propos de la CAJ

La CAJ est le plus grand organisme professionnel pour journalistes de tout média au Canada; elle représente plus de 1000 membres partout au pays. Sa mission première est d'assurer le développement professionnel de ses membres et de défendre les questions d'intérêt public.

À propos de Qlik

Qlik rêve d'un monde pro-données où chacun peut utiliser les données et leur analyse pour améliorer la prise de décision et résoudre les défis les plus complexes. Entreprise privée de logiciel-service, Qlik propose, de bout en bout et en temps réel, l'intégration et l'analyse sur une seule et même plateforme afin de lier données, connaissances et actions à poser. En transformant les données en intelligence active, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées, stimuler les revenus et la profitabilité ainsi qu'optimiser les relations avec leur clientèle. Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays et offre ses services à plus de 50 000 clients à travers le monde.

SOURCE Canadian Association of Journalists

Renseignements: Brent Jolly, Président, Association canadienne des journalistes, 289 387-3179, [email protected]; Zane Schwartz, Président du conseil et responsable de l'étude, Association canadienne des journalistes, [email protected], 614 822-1635

Liens connexes

http://www.caj.ca/