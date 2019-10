La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et Desjardins Capital investissent 300 millions de dollars dans La Coop fédérée

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Coop fédérée, la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec et la seule coopérative agricole pancanadienne est heureuse d'annoncer que la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse »), le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et Desjardins Capital investissent la somme de 300 millions de dollars dans son organisation.

Cet investissement prend la forme d'actions privilégiées et les sommes investies seront versées au capital social de La Coop fédérée. Le produit de cette souscription servira à financer les projets d'acquisitions et d'investissements en immobilisations de La Coop fédérée et de ses divisions découlant de ses objectifs stratégiques 2019-2022.

« La Coop fédérée a connu une croissance sans précédent au cours des dernières années, consolidant par ailleurs son statut de chef de file des secteurs agroalimentaires et du commerce de détail au Québec et au Canada, a déclaré Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée. Cet investissement de la part d'institutions financières réputées que nous annonçons aujourd'hui représente non seulement une belle marque de confiance envers notre organisation, mais aussi à l'égard du modèle d'affaires coopératif. »

« L'industrie agroalimentaire, au cœur du quotidien des gens, représente un moteur important de l'économie québécoise, a indiqué Marc Cormier, premier vice-président, Chef du Revenu fixe à la Caisse. Cet investissement permettra à La Coop fédérée, une des plus importantes coopératives agroalimentaires au monde, de poursuivre sa stratégie de croissance, tout en générant des revenus stables et à long terme pour nos déposants. »

« En appuyant la croissance de La Coop fédérée, le Fonds de solidarité FTQ soutient les quelque 120 000 membres du réseau de La Coop fédérée, majoritairement des PME qui contribuent à la prospérité de toutes les régions du Québec. Cet investissement du Fonds, en capital non garanti et en partenariat avec d'autres institutions québécoises, rejoint donc bien notre mission en matière de développement économique et de soutien aux emplois », a déclaré Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Le secteur de l'agroalimentaire durable est essentiel au Québec, à sa population et au développement de ses territoires, et Fondaction en a fait un des thèmes majeurs de sa stratégie d'investissement. Notre soutien renouvelé à La Coop fédérée s'inscrit concrètement dans cet objectif, souligne Stephan Morency, chef de l'investissement à Fondaction. En appuyant une des plus grandes coopératives québécoises, il s'agit également pour nous de contribuer à l'économie sociale, qui est bien outillée pour répondre aux enjeux liés au développement durable partout au Québec. »

« Desjardins Capital est partenaire financier de La Coop fédérée depuis près de 15 ans et fier d'avoir été l'un des premiers partenaires en équité, avec une participation cumulée de 100 M$ en actions privilégiées avec cet investissement, de faire valoir Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital. Par ce partenariat, nous contribuons à la vitalité des communautés rurales au Québec et ailleurs au Canada. »

La Coop fédérée joue un rôle prépondérant dans l'économie agricole et agroalimentaire et agit comme vecteur de croissance et d'innovation dans les différentes régions du Québec et du Canada. Les retombées directes, indirectes et induites de La Coop fédérée contribuent pour près de 4 milliards de dollars au PIB du Canada et génèrent plus de 35 000 emplois à temps plein. De plus, ses activités procurent aux gouvernements fédéraux et provinciaux des revenus fiscaux de l'ordre d'un milliard de dollars par année.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans près de 60 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 14 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,5 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte plus de 19 000 employés et un chiffre d'affaires combiné de 9,5 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo, Lafleur, Aliments Triomphe et Pinty's), Sollio Agriculture (sous les bannières La Coop, Elite, Agrocentre, Agrico, Agromart et Country Stores) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone, Potvin & Bouchard, La Shop et Country Stores). www.lacoop.coop

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 170 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, visitez fondaction.com ou consultez notre page LinkedIn.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital (auparavant « Desjardins Capital de risque ») a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,5 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de quelque 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 60 500 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site web au www.desjardinscapital.com ou consultez notre page LinkedIn.

