La Caisse d'économie solidaire Desjardins salue le plan d'action en économie sociale 2020-2025 du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse d'économie solidaire Desjardins salue la volonté de construire sur les outils citoyens de développement local pour donner plus de place à leurs initiatives d'économie sociale, au sein d'une économie plurielle (publique, privée, sociale).

En effet, le plan d'action en économie sociale du gouvernement dévoilé aujourd'hui s'appuie sur les Pôles d'économie sociale et la Coopérative de développement régional du Québec, cette dernière travaillant de pair avec les municipalités. Il mise également sur le démarrage et la croissance des entreprises d'économie sociale en leur offrant notamment de l'aide technique tout en soulignant l'énorme besoin de relève à la direction des entreprises québécoises. De plus, l'évaluation d'une étude de faisabilité pour créer un Fonds d'acquisition destiné à la reprise collective est une bonne nouvelle. Enfin, le plan prend aussi appui sur la mise place des centres régionaux Accès entreprises Québec (la nouvelle mouture des CLD abolis en 2016).

« Pour la Caisse, le plan d'action renforce la collaboration entre les acteurs de l'économie sociale dans les régions et par secteurs d'activités, souligne Garry Lavoie, président de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Il soutient de nombreuses initiatives qui répondent à des besoins profondément humains, dont les soins à domicile, l'alimentation, le logement social et la protection de l'environnement. Il importe à la Caisse d'économie solidaire que non seulement ce plan d'action réunisse les conditions propices au développement dans l'intérêt général, mais également qu'il renforce la participation de l'économie sociale dans le développement d'une économie de territoire, de proximité et d'inclusion sociale. »

Cette action du gouvernement vient donner un bon coup de main à un secteur de l'économie où depuis une décennie, les investissements des organisations et des citoyens n'ont cessé de croître en économie sociale, selon les Portraits de la finance responsable. À la Caisse d'économie solidaire Desjardins, nos prêts directs aux entreprises d'économie sociale ont connu une croissance de 160% de 2006 à 2019 (en 2006: 253 millions $, en 2019: 659 millions $).

Nous avons notamment contribué à la transformation d'entreprises privées en coopératives, dont la plus récente est le regroupement des quotidiens régionaux Le Soleil, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Droit, La Voix de l'Est.

En matière d'habitation communautaire notamment, nous contribuons au financement de 14 820 logements décents pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent plus suivre le marché, ce qui représente 21 % des logements coopératifs et OBNL du Québec.

À propos de la Caisse d'économie solidaire Desjardins

La Caisse d'économie solidaire Desjardins, spécialisée en investissement responsable, est le centre d'expertise en financement de coopératives et d'OBNL partout au Québec. Elle investit une grande partie de l'épargne qui lui est confiée - plus de 600 millions de dollars - en économie sociale, et ce, partout au Québec. Son engagement en fait la principale institution financière, spécialisée en économie sociale au Québec. caissesolidaire.coop

À propos de l'économie sociale

Indispensables aux services de base rendus aux citoyens et au bon fonctionnement de notre société, le Québec compte plus de 11 000 entreprises d'économie sociale. Le chiffre d'affaires s'élève à plus de 47,8 milliards de dollars. Elles procurent un emploi à 220 000 personnes. Ce chiffre exclut les grandes coopératives agricoles et financières ainsi que les organismes communautaires qui offrent des services dans des secteurs non marchands.

SOURCE Caisse d'économie solidaire Desjardins

Renseignements: Marie-Reine Roy, Conseillère principale en communication, Caisse d'économie solidaire Desjardins, 514 916-1955

Liens connexes

caissesolidaire.coop