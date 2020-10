La Caisse d'économie solidaire Desjardins demeure en appui aux membres de Sauvons MEC

QUÉBEC, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse d'économie solidaire Desjardins déplore la décision de la Cour d'approuver la vente de Mountain Equipment Coop (MEC) à Kingswood Capital Management, une société d'investissement privée américaine.

Cette décision, prise sous la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en faveur de créanciers prioritaires comme RBC, remet en question des principes de droit fondamentaux en ce qui a trait aux coopératives.

Nous sommes tous interpellés sur la place des membres et le rôle du conseil d'administration dans la vie démocratique d'une coopérative.

La Caisse solidaire ajoute sa voix à celle du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Comme le CQCM, nous tenons à rappeler que les coopératives sont issues d'une volonté citoyenne. Il est fondamental pour ces entreprises de travailler dans l'intérêt de leurs membres. Le fondement démocratique des coopératives est d'une importance capitale pour ces derniers. De par leur structure et leur raison d'être, les coopératives consultent leurs membres afin d'orienter leur vision et veiller à la bonne gouvernance de l'entreprise. Ainsi, chaque membre doit se prévaloir de ses droits et participer à la vie associative de la coopérative dans l'optique d'assurer la saine gestion de l'organisation. Le modèle d'entreprise coopérative est un modèle actuel, qui offre des valeurs correspondant aux valeurs sociales et économiques que la société valorise en 2020.

« Les coopératives répondent à des enjeux économiques et sociaux depuis plus de 160 ans. Elles résistent au temps. Leur réussite réside sur la force du groupe en propriété collective et la proximité avec les membres. Citoyens et coopératives nous nous donnons du pouvoir par notre ancrage dans le milieu, notre mise en commun, notre capacité de partager et de se serrer les coudes pour répondre à des besoins communs », tient à réaffirmer Garry Lavoie, président de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

Pour toutes ces raisons, soyons de la webconférence de SauvonsMEC lundi 5 octobre. Les membres de Sauvons MEC et Coopératives et Mutuelles Canada discutent des différentes options juridiques. Enregistrez-vous: https://savemec.ca

À propos

La Caisse d'économie solidaire Desjardins, spécialisée en investissement responsable, est le centre d'expertise en financement de coopératives et d'OBNL, au Québec. Elle y investit plus de 600 millions de dollars, dont le tiers dans près de 1000 coopératives membres.

SOURCE Caisse d'économie solidaire Desjardins

Renseignements: Marie-Reine Roy, conseillère principale aux communications, Caisse d'économie solidaire 514 916-1955.

Liens connexes

caissesolidaire.coop