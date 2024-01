La Cage - Un fleuron 100% québécois souffle ses 40 bougies

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La Cage, institution incontournable au Québec, célèbre son 40e anniversaire. Depuis sa fondation en 1984, la brasserie sportive s'est imposée comme une référence en restauration et compte aujourd'hui 38 établissements offrant une ambiance sportive légendaire ainsi qu'un menu varié et généreux, composé de produits frais, locaux et faits maison.

Depuis ses débuts, La Cage appartient à des intérêts 100% québécois. Son histoire à succès est intrinsèquement liée à la vision et à l'audace de l'entrepreneur Jean Bédard. À la tête de l'enseigne depuis 1995 - et propriétaire d'une première franchise La Cage depuis 1988 -, il a forgé des partenariats emblématiques, dont celui avec Les Canadiens de Montréal, qui dure depuis plus de 25 ans. Il a également affilié les établissements La Cage à Aliments du Québec au menu, garantissant la traçabilité et l'utilisation de produits locaux au sein de la carte. Son esprit novateur s'est également manifesté par le lancement d'une gamme de produits alimentaires variés disponible en épicerie. En juin dernier, l'aventure québécoise s'est exportée avec succès à Bordeaux, avec l'ouverture de la première franchise La Cage à l'international, une nouveauté qui a généré beaucoup d'engouement et d'intérêt pour la marque.

« Je tiens à remercier tous nos collaborateurs et partenaires des 40 dernières années ainsi que notre fidèle clientèle. La Cage est un modèle de réussite et je suis fier que les Québécois en aient fait un lieu de prédilection pour se divertir, regarder les matchs sportifs et manger entre ami.e.s. J'aimerais également souligner le travail remarquable de l'équipe La Cage, répartie aux quatre coins du Québec ainsi qu'en France, pour leur travail impeccable qui nous permet de conserver une place de choix dans le cœur de notre clientèle », souligne Jean Bédard, maintenant président et chef de la direction, Groupe Grandio.

La Cage d'hier à aujourd'hui

1984 : Georges Durst , acteur important du divertissement à Montréal, fonde La Cage aux sports à l'époque de la rivalité entre le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec, proposant la diffusion des matchs sur grands écrans, une première.

, acteur important du divertissement à Montréal, fonde La Cage aux sports à l'époque de la rivalité entre le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec, proposant la diffusion des matchs sur grands écrans, une première. 1989: ouverture de la première franchise par Georges Durst à Drummondville et ouverture de la deuxième franchise, par Jean Bédard et ses partenaires, à Sainte-Hyacinthe

et ouverture de la deuxième franchise, par Jean Bédard et ses partenaires, à Sainte-Hyacinthe 1992 : ouverture de la troisième franchise, par Jean Bédard et ses partenaires, à Boucherville

1995 : Jean Bédard devient président de La Cage aux sports (à 31 ans !)

1998 : ouverture de La Cage aux sports à Saint-Laurent (flagship) et association de La Cage aux sports avec Les Canadiens de Montréal

(flagship) et association de La Cage aux sports avec Les Canadiens de Montréal 2000 : ouverture de La Cage aux sports du Centre Bell

2014 : ouverture de La Cage aux sports de Boucherville

2015 : La Cage aux sports devient La Cage Brasserie sportive

2020 : La Cage compte 43 établissements au Québec. Durement touchée par la pandémie, comme l'ensemble des restaurateurs du Québec, La Cage mise sur la livraison et le commerce de détail pour maintenir ses activités.

2023 : La Cage compte 38 établissement au Québec et vient d'ouvrir le tout premier établissement La Cage en France , à Bordeaux Bègles.

Retour des ailes à 0,50 $ pour un temps limité

Pour récompenser ses membres Club Cage et les remercier d'avoir été aussi fidèle durant les quarante dernières années, La Cage offre des promotions hebdomadaires en collaboration avec ses partenaires locaux, et ce, jusqu'au 6 février 2024. Les mardis, trois items iconiques du menu, soit le Blitz Burger, le Tous pour un et les Nachos classiques, sont offerts à 15$. Les mercredis, la fameuse assiette de demi-côtes levées est à moitié prix. Les jeudis, les ailes de poulet sont au prix du 20e siècle, soit 0,50$ l'unité. Et les dimanches, le menu enfant est complètement gratuit.

À propos du Groupe Grandio

Groupe Grandio rassemble des marques québécoises bien connues dans une même entreprise dont la mission est d'être créateurs de bons moments. Le Groupe compte plus de 3800 employés qui œuvrent dans plus de 55 succursales sous les bannières suivantes : La Cage, Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel!, Paris Grill, Café du Monde, Madame Chose, Chez Lionel - Brasserie Française, IRU Izakaya, Moishes, Gibbys, Alimentra et Brasseurs du Monde. Plusieurs de ces marques ont également une forte présence en épicerie, notamment dans les produits de détails offerts sous forme de prêts-à-manger. À ces activités s'ajoute un volet de traiteur événementiel, de food truck et de boîtes à cuisiner. En plus de ses valeurs humaines présentes à tous les niveaux de l'entreprise, c'est aussi le développement de concepts novateurs et l'excellence de ses opérations qui fait la renommée de Groupe Grandio.

