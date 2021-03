La Cabane Arthur Raymond du Domaine des Pays D'en Haut, victime de son succès!

PIEDMONT, QC, le 14 mars 2021 /CNW Telbec/ - Tout un début de saison des sucres pour cette emblématique institution dans les Laurentides. À peine 48 heures après son ouverture, les inventaires qui étaient déjà astronomiques sont déjà vidés. Les clients ont vraiment répondu à l'appel, les commandes en ligne et au téléphone se succèdent présentant un nombre record au-delà de notre anticipation.

« On s'attendait à un gros début de saison, mais jamais à ce point. Des appels en continu pour des commandes. Nous avons triplé les effectifs pour être en mesure de répondre à la demande. Nous sommes très fiers de la réponse de nos fidèles clients. Le prêt à emporter est entrain de dépasser le service en salle », relate Martine Raymond de La Cabane Arthur Raymond du Domaine des Pays d'en Haut.

Notre brigade travaille d'arrache-pied depuis des semaines pour se préparer à l'ouverture. Les cuisines ont été rénovées et améliorées pour s'adapter à notre nouvelle réalité. La salle a été modifiée en fonction de la Santé publique tout en gardant l'âme de l'établissement qui fait sa renommée depuis 1955! La Cabane propriété de la famille Raymond depuis des décennies, fait le bonheur des petits et grands à chaque année et fort de sa réputation de repas gourmands dans un décor boréal niché dans la montagne.

« Chez nous, c'est La Cabane dans la forêt. On veut innover, faire vivre une expérience différente à nos clients. S'approprier la nature environnante et manger une bonne bouffe suivant les recettes de ma mère », explique Mercier Raymond propriétaire du Domaine avec son fils.

La saison des sucres bat son plein en général de mars à d'avril et peut-être même beaucoup plus.

« Si la cadence se poursuit à ce rythme encore et encore, nous pourrions prolonger la saison jusqu'à la fête des Mères. De belles surprises attendent nos clients dans les prochains mois. Il y a une belle énergie dans l'air. », ajoute Nicolas Pommelet, gérant des opérations de La Cabane. »

La Cabane fait partie du Domaine des Pays d'en Haut où siègent trois autres attraits de cette destination de plaisirs incontournable soit Les Glissades, Le Théâtre et L'Hélico.

La tradition continue!

À propos du Domaine des Pays d'en Haut

Fondé par Arthur et Laurette Raymond en 1955, le Domaine des Pays d'en haut était connu sous le nom de la Cabane à Sucre Arthur Raymond et ensuite par les Glissades des Pays d'en Haut. Situé au cœur des Laurentides entre monts et vallées, le Domaine des Pays d'en Haut est une destination de choix, pour manger, bouger, se divertir, communier avec la nature ou vivre des émotions fortes.

Spécialiste de la glisse avec ses 61 pistes ensoleillées à couper le souffle et sa dénivellation, le Domaine des Pays d'en Haut œuvre également dans la restauration, son restaurant déjeuner-dîner, La Cabane Arthur Raymond ainsi que dans le divertissement grâce à sa salle de spectacles pouvant accueillir près de 1000 invités. Sans oublier ses envolées incroyables par hélicoptère durant l'hiver ainsi qu'à l'automne durant la saison des couleurs.

SOURCE Domaine des Pays d'en Haut

Renseignements: Communications médias, Domaine des Pays d'en Haut, [email protected], 450 224 4014, poste 204