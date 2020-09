La cabane à sang, disponible dès le 30 septembre sur Frissons TV

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dès le 30 septembre, l'émission La Cabane à sang débarquera sur le réseau Frissons TV. La Cabane à sang, c'est l'animateur Frank Appache, en collaboration avec son fidèle comparse Martin, qui présente des courts-métrages d'horreur et également des satires du genre. Les animateurs proposent également des entrevues avec leurs créateurs dans une thématique unique à chaque épisode. On y retrouve des court-métrages bien de chez nous, du Canada et de plusieurs pays... On carbure à l'adrénaline et à l'imagination sur ce plateau à notre grand plaisir...

Pour visionner la bande-annonce, cliquez ici



À propos de Frank Appache



Cinéaste et réalisateur indépendant depuis presque 10 ans, Frank Appache a découvert le milieu du cinéma grâce au programme de réinsertion « Télé sans frontière ». Depuis, ses court-métrages on fait le tour du monde tandis que ses sketchs de comédie ont circulé à la télé américaine. Il participe aussi de manière régulière au festival de film Fantasia.



Passionné par le cinéma de genre sorti sous format VHS, Frank accorde une attention particulière au sensationnalisme du cinéma d'exploitation des années 70, à l'esthétique du cinéma d'horreur des années 80 et la télévision des années 90. Cette influence se fait sentir autant au niveau visuel que narratif.



À propos de Frissons TV

Rappelons que FRISSONS TV est une chaîne spécialisée au contenu entièrement dédié au cinéma de genre où se retrouvent vampires, loups-garous, zombies, invasions d'extraterrestres, monstres, tueurs en série, animaux déchaînés, démons, possessions et maisons hantées pour le grand bonheur des amateurs.



Dès le 28 septembre, Frissons TV propose des rendez-vous hebdomadaires ;



Soirée Video club - Hommage aux films des années 80's dans les belles années des vidéoclubs tous les mardis à 21h.



Électron libre - Diffusion de documentaires à thématique d'horreur et contenu original tous les mercredis à 21h.



Les trésors de la voûte - Diffusion des trésors du cinéma d'horreur et d'épouvante les jeudis à 21h.



Les Vendredis d'Héléna - Suivez les aventures d'Héléna Eldritch, ambassadrice de FRISSONS TV. Héléna nous raconte certaines anecdotes de sa vie et présente les primeurs du mois.



La chaine est offerte auprès des abonnés de Bell, Videotron, Shaw, Cogeco et plusieurs distributeurs indépendants au Québec. FRISSONS TV peut être incluse dans votre forfait actuel sans frais additionnels. La chaine est également offerte à la carte. Pour plus de détails, visitez le site web de la chaine au www.frissonstv.com/sabonner



SOURCE Frissons TV

Renseignements: Pour toutes demandes d'entrevues, veuillez contacter : Véronique Fecteau, 514-893-0772, [email protected]