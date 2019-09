La Buanderie centrale de Montréal inc. présente une nouvelle jaquette d'hôpital qui respecte enfin la dignité des patients

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Buanderie centrale de Montréal inc., un organisme sans but lucratif qui s'occupe du lavage de la lingerie de plusieurs établissements de santé à Montréal, est extrêmement fière de la mise en circulation d'une toute nouvelle jaquette d'hôpital qui respecte enfin la dignité des patients.

Cette nouvelle jaquette sera testée dans le cadre d'un projet pilote à compter du 17 septembre pour une période de 4 à 6 mois, alors que 12 000 nouvelles jaquettes seront en circulation dans plusieurs hôpitaux et CHSLD de l'île de Montréal.

Enfin de l'innovation !

Après 40 ans sans innovation, l'organisme sans but lucratif s'est penché sur les nombreuses problématiques qu'occasionne la jaquette d'hôpital actuelle et s'est donné la mission d'améliorer celle-ci en atteignant trois objectifs principaux :

Offrir un produit qui respecte réellement la dignité des patients ;

Développer une jaquette unique qui s'ajuste à tous les types de morphologie ;

Augmenter significativement la durée de vie d'une jaquette.

La Buanderie centrale de Montréal peut aujourd'hui dire mission accomplie, car après 4 ans à développer le produit, elle a en main une jaquette comportant plusieurs avantages pour les patients :

Plutôt que de se nouer péniblement à l'arrière à l'aide de cordons, elle s'attache désormais à l'avant, avec des boutons pression ;

La jaquette est ajustable selon la morphologie du patient ;

Elle est plus longue, pour respecter la diversité des corps ;

Composée d'un tissu doux à base de microfibres de polyester à 100 %, la jaquette n'absorbe pas l'humidité du patient qui doit rester alité toute la journée ;

Plus résistante, elle a une durée de vie de plus de 100 lavages ; une énorme différence comparée à la jaquette actuelle, qui doit souvent être recyclée après 30 à 40 lavages.

Diminution drastique du gaspillage

Cette nouvelle jaquette est également avantageuse pour les centres de soins de santé, car elle permettra une diminution drastique du gaspillage en évitant deux situations vécues actuellement :

Plusieurs patients doivent présentement enfiler deux jaquettes, l'une par-devant et l'autre par-derrière, pour s'assurer d'être couverts adéquatement, engendrant ainsi une quantité double de jaquettes à laver ;

Les cordons qui s'emmêlent ou qui restent noués sont souvent coupés et ainsi, beaucoup de jaquettes sont jetées après quelques utilisations seulement.

En plus de permettre aux établissements de santé de faire des économies substantielles en frais de lavage, avec une durée de vie maximisée, cette nouvelle jaquette permettra également un meilleur bilan environnemental.

Faire ses devoirs

Avant de proposer un produit quasi final, la Buanderie centrale s'est assurée de faire ses devoirs. Des tests ont été effectués dans des établissements de santé et une foule d'ajustements a été réalisée en fonction des commentaires et des recommandations de patients et patientes ainsi que du personnel de soin et infirmier.

L'organisme sans but lucratif espère que ce nouveau produit, qui respecte enfin la dignité des patients, leur apportera un peu de réconfort dans un contexte souvent difficile lorsqu'ils visitent un établissement de soins de santé de la métropole.

À propos de la Buanderie centrale de Montréal (BCM)

Organisme sans but lucratif, fondé en 1979, employant près de 200 travailleurs et traitant les trois quarts du volume de lingerie des centres de santé de l'Île de Montréal, soit près de 16 000 000 kilogrammes annuellement. Ayant subi d'importants travaux de modernisation entre 2007 et 2011, la BCM est aujourd'hui l'une des buanderies les plus performantes au monde. L'organisme a récemment obtenu son accréditation ISO-9001-2015, une première en Amérique du Nord, confirmant son rôle de leader dans le domaine de la buanderie hospitalière au Québec et au Canada.

SOURCE Buanderie centrale de Montréal

Renseignements: Isabelle Verge, iverge@tactconseil.ca, 514-701-7223