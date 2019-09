La brigade débarcadère CAA-Québec : un remède efficace contre le branle-bas de combat autour des écoles

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Parents, restez bien assis derrière votre volant, des brigadiers s'occupent de vos enfants! Ils ouvrent la portière et accompagnent vos enfants jusqu'à la cour d'école. Au revoir et bonne journée! Un traitement royal? Non! C'est la brigade débarcadère de la Fondation CAA-Québec, un remède sécuritaire contre le branle-bas de combat matinal autour des écoles.



C'est quoi la brigade débarcadère?

La brigade débarcadère vient discipliner les véhicules et leurs passagers qui convergent vers une école. Il s'agit donc d'aménager un débarcadère devant l'établissement, dans le stationnement ou dans une rue à proximité, délimité à l'aide de pancartes, de cônes, de bollards ou autres. Un brigadier adulte fait d'abord entrer une cohorte de voitures dans le couloir aménagé. Les voitures s'immobilisent et de jeunes brigadiers de CAA-Québec ouvrent les portières et font sortir les enfants en toute sécurité. Les voitures repartent, les enfants sont accompagnés à l'école ou dans la cour, et on recommence.

« La brigade débarcadère de CAA-Québec peut être une excellente solution pour les écoles qui vivent des problèmes de congestion ou de cohabitation avant la cloche du matin, quand tout le monde est pressé. »

- Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec

Une petite nouvelle pour ses 90 ans

La Fondation CAA-Québec souligne par ailleurs les 90 ans de la brigade scolaire, et surtout le fait qu'au fil des ans plus de 500 000 enfants du primaire sont devenus des ambassadeurs de la sécurité routière et ont développé leur sens des responsabilités et de l'engagement. « Avec le projet pilote de brigade débarcadère, la brigade scolaire de la Fondation CAA-Québec demeure bien de son temps et continue d'avoir un impact réel sur la sécurité de nos enfants », souligne M. Harrison, qui tient à remercier la Société de l'assurance automobile du Québec pour son financement et son engagement dans la brigade scolaire. Grâce à la collaboration de multiples écoles et partenaires, plus de 400 écoles à travers la province accueillent aujourd'hui une brigade, et plus de 8000 jeunes brigadiers fièrement engagés.

Sur la route de Vision Zéro avec la Ville de Montréal

Ce genre de projet cadre parfaitement avec la Vision Zéro de la Ville de Montréal qui s'est engagée, avec audace, à viser le zéro décès sur ses routes. « La collaboration de l'ensemble des partenaires est au cœur de l'approche Vision Zéro. Le dynamisme de la Fondation CAA-Québec est remarquable. Je suis heureux de voir se déployer cette initiative favorisant les déplacements sécuritaires aux abords des écoles. Il faut savoir innover pour déployer des solutions qui s'adaptent à chaque milieu. Je suis convaincu qu'elle contribuera à faire prendre conscience à plusieurs personnes l'importance de faire preuve de prudence près des écoles », affirme Eric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

À propos de la Fondation CAA-Québec

Créée en 2008, la Fondation CAA-Québec a pour mission de contribuer à l'avancement du savoir en sécurité routière. Pour ce faire, elle réalise des recherches et agit comme ressource complémentaire aux spécialistes et organismes québécois actifs dans ce domaine. Rappelons que CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

SOURCE Fondation CAA-Québec

Renseignements: Information : Marco Harrison, Cell. : 418 670-2622, marco.harrison@fondationcaaquebec.org; Montréal, Annie Gauthier, 514 861-7111, poste 6260, Cell. : 514 717-4040, annie.gauthier@caaquebec.com; Québec, Pierre-Olivier Fortin, 418 624-2424, poste 6430, Cell. : 418 563-4590, pierre-olivier.fortin@caaquebec.com