LA BRADERIE DE QUÉBEC CÉLÈBRE LA RÉSILIENCE DE LA MODE QUÉBÉCOISE ET VIENT EN AIDE À CEUX QUI EN ONT TOUJOURS BESOIN.

Montréal, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pour sa 1ère édition réellement "post-Covid", l'édition de Québec de la Braderie de Mode Québécoise célèbre la résilience de tous et chacun tout en donnant un coup de pouce à ceux qui en ont encore besoin!

« Les créateurs.trices de mode québécoise sont parmi les grands oubliés de la pandémie : tenus de fermer, pas d'appui spécifique à notre réalité, même pénalisés fiscalement. Malgré cela, nous avons su faire preuve pour la plupart d'une grande résilience et je souhaitais à la fois nous mettre en mode rétablissement et donner un coup de pouce à ceux qui en ont encore besoin, » explique la productrice de la Braderie et designer Anne de Shalla, qui du coup annonce une collecte de fonds pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, qui offre des soins et des services aux enfants et adolescents vivant en situation de grande vulnérabilité, selon l'approche développée par le Dr Gilles Julien.

Pour ce faire, plusieurs designers vont faire un don au Centre de pédiatrie sociale de Lévis pour chaque achat éligible. Pour les détails : https://braderiedemodequebecoise.com/retablissement/

Deux chèques-cadeaux de 100$ par jour

Et pour inciter les résidents de la ville de Québec à dépenser, la Braderie de Québec fera tirer au sort sur place deux chèques-cadeaux de 100$ par jour parmi les visiteurs ayant fait un achat.

Geneviève Borne vous invite!

Ce cri du cœur collectif a touché et interpellé Geneviève Borne, amie de la mode locale, qui a enregistré une courte vidéo circulant sur les réseaux sociaux et invitant la population à visiter la Braderie de Québec!

La relève du prêt-à-porter québécois côtoie les griffes établies et tant appréciées

Comme à son habitude, la Braderie de Québec propose aux passionné.es de mode québécoise de Québec un vibrant mélange de plus de 50 griffes québécoises connues et appréciées ainsi que des nouveaux-venus, tantôt fraîchement sortis des écoles de mode, tantôt autodidactes de la mode, forts d'une précédente carrière qui nourrit leur création.

La Grande Braderie de Mode Québécoise de Québec aura lieu du 28 avril au 1er mai, au Terminal de croisière de Québec, 84 rue Dalhousie.

