La BOUTIQUE OFFICIELLE de l'agence de youtubeurs virtuels hololive production offre maintenant un service d'expédition au Canada, au Mexique et aux États-Unis : COVER Corporation

TOKYO, 20 janvier 2022 /CNW/ - COVER Corporation est heureuse d'annoncer que la BOUTIQUE OFFICIELLE de son agence de youtubeurs virtuels « hololive production » offre maintenant un service d'expédition internationale au Canada, au Mexique et aux États-Unis.



Depuis son lancement en septembre 2021, la « BOUTIQUE OFFICIELLE » offre un large éventail de produits de youtubeurs virtuels, y compris hololive production, une agence virtuelle d'artistes comprenant des youtubeurs virtuels appartenant à COVER. En guise de première étape pour offrir ses produits à ses fans de partout dans le monde, l'entreprise a décidé d'étendre son service d'expédition au Canada, au Mexique et aux États-Unis.



BOUTIQUE OFFICIELLE : https://shop.hololivepro.com/en



*Veuillez utiliser la liste de prix sur la page des produits comme référence, puisque toutes les transactions seront effectuées en yen japonais, puis traitées selon la devise locale de l'acheteur avec le taux de change fixé par sa société de carte de crédit locale.



Aperçu du service d'expédition internationale

Régions disponibles : Canada, Mexique, États-Unis

Frais d'expédition : frais d'expédition internationale établis par DHL

Produits admissibles : les périodes de commandes courantes sont maintenues pour tous nos produits (à quelques exceptions près)

Service de messagerie : DHL (EMS pour certains produits)

*Pour les livraisons internationales, COVER ne peut accepter les retours de marchandises ou offrir un remboursement, à l'exception des articles endommagés à la réception ou non livrés.



Droit de douane : dans le cas des États-Unis, les colis d'une valeur inférieure à moins de 800 dollars américains ne seront pas assujettis au droit de douane. Toutefois, lorsque la valeur du colis dépassera 800 dollars américains, l'acheteur sera responsable de toutes les taxes à l'importation connexes, y compris la TVA et les droits de douane qui sont exigés par la réglementation de son pays. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le bureau de douane local de l'acheteur.

*Pour le Canada et le Mexique, veuillez communiquer avec les bureaux de douane locaux pour obtenir de plus amples renseignements.



À propos d'hololive production :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202201125955-O1-Vkt4XA0J.pdf



hololive English

hololive English est un groupe de youtubeurs virtuels qui se spécialise dans la diffusion en direct et la création de contenus destinés à un auditoire anglophone.

-Compte Twitter officiel d'hololive English : https://twitter.com/hololive_En

-Page Reddit officielle d'hololive English : https://www.reddit.com/r/Hololive/

-Chaîne YouTube officielle d'hololive English : https://www.youtube.com/channel/UCotXwY6s8pWmuWd_snKYjhg



COVER Corporation

COVER Corporation est une entreprise en démarrage œuvrant dans les secteurs de la création de contenu et de la technologie. Sa vision consiste à utiliser ses technologies de RV et de RA pour créer une nouvelle culture de talents virtuels qui sont largement acceptés au sein du marché mondial.

URL : http://cover-corp.com

