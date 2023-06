L'organisme de secours chrétien envoie de l'équipement et du personnel pour aider les résidents de Barrington et de Shelburne

CALGARY, AB, le 16 juin 2023 /CNW/ - La Bourse du Samaritain Canada envoie du personnel et de l'équipement aux districts de Shelburne et de Barrington, en Nouvelle-Écosse, pour aider les gens qui ont perdu leur maison et leurs biens.

« Les Néo-Écossais ont été durement touchés par ces feux de forêt, et nous sommes honorés de les accompagner dans leur rétablissement », a déclaré Brent Davis, directeur des projets du ministère canadien à La Bourse du Samaritain Canada. « Nos équipes sur le terrain ont évalué la situation et sont en contact avec les églises, les autorités municipales et le personnel provincial des services provinciaux de lutte contre les feux de forêt dans la région pour appuyer une intervention coordonnée. »

Un territoire d'une superficie de plus de 235 km2 a brûlé à la fin de mai et au début de juin dans la région, à environ trois heures de route au sud-ouest d'Halifax. L'incendie a forcé environ 6 000 personnes à fuir pour sauver leur vie et a détruit 150 structures, dont 60 résidences. Il y a toujours une interdiction de faire des feux à ciel ouvert à l'échelle de la province et les équipes au sol continuent d'éteindre les points menaçants.

« Nous sommes reconnaissants que la Bourse du Samaritain soit prête à nous venir en aide, parce que les gens de la région se sentent souvent oubliés », a déclaré Warren Gray Macleod, directeur municipal de Shelburne.

La Bourse du Samaritain achemine dans la région du personnel, de l'équipement et des véhicules, y compris une unité de secours en cas de catastrophe (un camion gros porteur doté d'un équipement de sécurité et de récupération complet). En collaboration avec les églises et bénévoles locaux, elle prévoit de commencer à examiner les débris et les cendres des bâtiments brûlés la semaine prochaine afin de trouver les objets de valeur des propriétaires qui n'ont pas été détruits par le feu. Des bénévoles nettoieront également les propriétés endommagées par le feu.

Les résidents de Shelburne et de Barrington peuvent demander de l'aide concernant leurs propriétés en composant le 844 547-2663.

La Bourse du Samaritain a déjà envoyé du personnel et un convoi de 14 véhicules dans le nord de l'Alberta, aidant les résidents de Fox Lake à se relever d'un incendie de forêt qui a détruit plus de 200 bâtiments, dont une centaine de maisons.

Au cours des dernières années, la Bourse du Samaritain a aidé les victimes d'une grande variété de catastrophes naturelles au Canada et à l'étranger, y compris l'ouragan Fiona à l'Île-du-Prince-Édouard en 2022, une énorme tempête de grêle à Calgary en 2021, les inondations de 2018 à Grand Forks, en Colombie-Britannique, et à St. John, au Nouveau-Brunswick, et les inondations de 2017 à Vernon, en Colombie-Britannique et les feux de forêt à Ashcroft et à Williams Lake, en Colombie-Britannique; les inondations au Nouveau-Brunswick en 2014, 2012, 2010 et 2008; les feux de forêt dévastateurs de 2016 à Fort McMurray, en Alberta; et les inondations au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, dans le sud de l'Alberta et en Nouvelle-Écosse.

L'organisation « sœur » de la Bourse du Samaritain, l'Association pour l'évangélisation Billy Graham du Canada, fournit fréquemment de l'aide en envoyant des aumôniers formés en situation de crise pour réconforter les victimes de catastrophes et prier avec elles. Les aumôniers de l'équipe d'intervention rapide de l'Association pour l'évangélisation Billy Graham seront à Shelburne et à Barrington.

Veuillez consulter le BourseduSamaritain.ca pour en savoir plus sur notre intervention en réponse aux feux de forêt en Nouvelle-Écosse, y compris les possibilités de bénévolat.

Dons

Afin de soutenir les efforts de secours de la Bourse du Samaritain en cas de catastrophes, visitez le site Web BourseduSamaritain.ca (cliquez sur « Dons ») ou composez le 1 800 663-6500.

À propos de la Bourse du Samaritain Canada

La Bourse du Samaritain est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de fournir de l'aide en cas de catastrophes, nous travaillons à recueillir et à distribuer des boîtes à chaussures remplies de cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël, et fournissons de l'eau salubre, des compétences professionnelles, du matériel et de la formation agricoles à des familles de régions en développement. Pour en savoir plus, consultez le site BourseduSamaritain.ca.

