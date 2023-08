CALGARY, AB, le 21 août 2023 /CNW/ - La Bourse du Samaritain vient en aide aux résidents contraints de fuir les feux de forêt catastrophiques qui ravagent les Territoires du Nord-Ouest et la région de l'Okanagan, en Colombie-Britannique.

L'organisme chrétien de secours en cas de catastrophe a envoyé 14 spécialistes d'intervention en cas de catastrophe en Colombie-Britannique par l'entremise du ministère de la Gestion des urgences et de la Préparation aux changements climatiques pour installer et exploiter une installation de 400 lits pour les gens qui ont dû évacuer la région de Kelowna.

À la demande du ministère de la Gestion des urgences et de la Préparation aux changements climatiques de la Colombie-Britannique, la Bourse du Samaritain met sur pied et exploite un centre d'évacuation au Capital News Centre de Kamloops à l'intention des résidents de la région.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les 20 000 résidents de Yellowknife ont été forcés de quitter leur domicile en raison des feux de forêt qui approchaient. Bon nombre d'entre eux se sont rendus en Alberta, et la Bourse du Samaritain travaille avec le centre provincial de coordination des mesures d'urgence de la province pour trouver des façons de les soutenir.

« Nous sommes de tout cœur avec les résidents qui fuient ces incendies », a déclaré Keith Waara, concepteur principal du programme de la Bourse du Samaritain. « Nous sommes reconnaissants envers notre équipe qui permet d'aider le plus grand nombre de personnes possible. »

Au cours des dernières années, la Bourse du Samaritain a aidé les victimes d'une grande variété de catastrophes naturelles au Canada et à l'étranger, y compris l'ouragan Fiona à l'Île-du-Prince-Édouard en 2022, une énorme tempête de grêle à Calgary en 2021, les inondations de 2018 à Grand Forks, en Colombie-Britannique, et à St. John, au Nouveau-Brunswick, et les inondations de 2017 à Vernon, en Colombie-Britannique et les feux de forêt à Ashcroft et à Williams Lake, en Colombie-Britannique; les inondations au Nouveau-Brunswick en 2014, 2012, 2010 et 2008; les feux de forêt dévastateurs de 2016 à Fort McMurray, en Alberta; et les inondations au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, dans le sud de l'Alberta et en Nouvelle-Écosse.

Dons

Afin de soutenir les secours de la Bourse du Samaritain en cas de catastrophes, visitez le site Web BourseduSamaritain.ca (cliquez sur « Dons ») ou composez le 1 800 663-6500.

À propos de la Bourse du Samaritain Canada

La Bourse du Samaritain est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de fournir de l'aide en cas de catastrophes, nous travaillons à recueillir et à distribuer des boîtes à chaussures remplies de cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël, et fournissons de l'eau salubre, des compétences professionnelles, du matériel et de la formation agricoles à des familles de régions en développement. Pour en savoir plus, consultez le site BourseduSamaritain.ca .

SOURCE Samaritan's Purse Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Frank King, gestionnaire des relations avec les médias d'information, Bourse du Samaritain Canada, 403 990-0161 (cellulaire), [email protected]