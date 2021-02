La TSX accueille Purpose Investments Inc. et soulignera l'événement à l'occasion d'une cérémonie de fermeture des marchés virtuelle demain

TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - La Bourse de Toronto (la « TSX ») a annoncé aujourd'hui que la négociation du premier fonds négocié en bourse (« FNB ») de bitcoins au monde, le FNB de bitcoins Purpose, a commencé sous les symbolesTSX : BTCC.B (parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens) etTSX :BTCC.U (parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains).

Le FNB de bitcoins Purpose est le premier FNB de bitcoins de garde directe au monde. Ce FNB est destiné à offrir aux investisseurs une exposition à la principale cryptomonnaie, le Bitcoin, en investissant directement dans des bitcoins réglés physiquement.

Afin de souligner cet événement, Som Seif, fondateur et chef de la direction, Purpose Investments, et l'équipe de Purpose Investments fermeront virtuellement les marchés demain, le 19 février 2021.

« Au nom de la Bourse de Toronto, je tiens à féliciter Purpose Investments, véritable pionnière du secteur, pour cette réalisation remarquable, a déclaré Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital et chef du marketing d'entreprise, Groupe TMX. Le lancement de la négociation du premier FNB de bitcoins inscrit en bourse au monde représente un autre jalon important pour les marchés canadiens, lequel s'inscrit dans notre volonté d'innover et de répondre aux besoins en évolution des clients dans l'ensemble de nos marchés. Alors que le secteur des FNB et le monde des placements en général poursuivent leur essor, parallèlement à l'émergence de nouveaux secteurs comme la chaîne de blocs et les cryptomonnaies, nous tenons à souligner les efforts soutenus de parties prenantes au sein de notre écosystème dominant à l'échelle mondiale, comme les organismes de réglementation, qui veillent à ce que le Canada demeure un marché de premier ordre permettant aux sociétés d'accéder à du capital de croissance et aux investisseurs de participer à cette croissance. »

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce produit novateur aux investisseurs et de rendre l'acquisition de bitcoins plus facile que jamais, et ce en partie grâce à nos alliés de la Bourse de Toronto. Nous sommes persuadés que le Bitcoin, plus important actif de l'écosystème émergent des cryptomonnaies, a tout pour poursuivre son essor et étendre son adoption en tant qu'élément d'actif distinct, si bien qu'il devienne une occasion de placement encore plus intéressante, a indiqué M. Seif. Notre désir de devenir le chef de file en matière de placement dans les cryptomonnaies illustre bien l'objectif de Purpose de fournir aux investisseurs des solutions de placement différentes qui ne sont pas basées sur les indices de référence traditionnels. »

Tout au long de la croissance des FNB comme instrument de placement mondial de premier plan, le marché canadien des FNB est demeuré en tête de peloton du secteur. À la fin de 2020, on dénombrait 794 FNB inscrits représentant plus de 250 milliards de dollars en actifs sous gestion.

