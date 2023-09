La Bourse de Toronto dévoile le palmarès TSX 30 de 2023 célébrant l'excellence et la croissance

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a publié aujourd'hui l'édition 2023 du palmarès TSX 30MD, un classement annuel des 30 sociétés ayant enregistré les meilleurs rendements sur trois ans. Pour une deuxième année consécutive, le secteur des ressources naturelles fait particulièrement belle figure au palmarès. Il faut d'autre part souligner l'apport et la résilience du secteur du pétrole et du gaz, duquel proviennent plus de la moitié des sociétés figurant au palmarès. Les sociétés canadiennes se distinguent également (27 sociétés du classement sont établies au pays), tout comme les sociétés initialement inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX (12 sociétés).

Créé en 2019, le programme phare TSX 30 met en lumière les réussites des sociétés inscrites à la TSX, ainsi que le potentiel de croissance lié à une inscription en bourse. Les sociétés qui figurent au palmarès de 2023 ont vu le cours de leur action s'apprécier de 553 % en moyenne, créant ainsi plus de 120 milliards de dollars de valeur pour leurs actionnaires.

« Le palmarès de cette année illustre le rôle essentiel que continuent de jouer les sociétés canadiennes du secteur des ressources, au pays comme à l'étranger, ainsi que l'importance du pétrole et du gaz dans la composition du bouquet énergétique mondial, aujourd'hui et pour des années à venir, a affirmé Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto. Historiquement parlant, le Canada a été un chef de file mondial dans le secteur de l'énergie, et nous sommes en voie de consolider notre statut de leader en matière de transition énergétique. La TSX, qui demeurera une plateforme de choix pour ce secteur en émergence, permettra aux sociétés inscrites et aux investisseurs de saisir les occasions de croissance à long terme qui découleront de la transition énergétique, et, du coup, de favoriser l'essor de l'économie canadienne pour des générations. »

L'un des thèmes qui ressort souvent du palmarès TSX 30 est le rôle important que joue la TSX tout au long du cycle de vie d'une société, et ce, dès la phase de démarrage. C'est la quatrième année d'affilée où plus du tiers des sociétés du palmarès proviennent de la Bourse de croissance TSX (TSXV).

« Nous sommes fiers de souligner le succès retentissant de ces 30 sociétés, et nous les félicitons de leur croissance remarquable, à ajouté M. Anastasopoulos. Le palmarès TSX 30 reflète la vigueur de l'ensemble des marchés publics canadiens en constante évolution, de même que l'efficacité avec laquelle ce puissant écosystème favorise la croissance de la valeur, pour les émetteurs, pour les investisseurs et pour l'économie. »

Voici d'autres données importantes sur le classement de cette année :

Secteurs à l'honneur : Sept des 30 sociétés proviennent du secteur minier. Ces sociétés ont affiché une hausse du cours moyenne de 615 %, et une hausse de la capitalisation boursière de 442 %. Le secteur des produits et services industriels est également bien représenté, avec sept sociétés dont le cours du titre et la capitalisation boursière ont augmenté de 423 % et de 425 %, respectivement, en moyenne.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats et la méthode de classement, consultez la page https://money.tmx.com/fr/tsx30 .

Voici le palmarès TSX 30MD de 2023 :

Classement Émetteur Symbole Rendement

sur 3 ans* 1 Paramount Resources Ltd. POU 1913 % 2 NuVista Energy Ltd. NVA 1279 % 3 Filo Corp. FIL 1217 % 4 China Gold International Resources Corp. Ltd. CGG 703 % 5 Birchcliff Energy Ltd. BIR 650 % 6 Capstone Copper Corp. CS 624 % 7 ShawCor Ltd. MATR 607 % 8 Peyto Exploration & Development Corp. PEY 594 % 9 Allkem Limited AKE 587 % 10 Tourmaline Oil Corp. TOU 565 % 11 Stelco Holdings Inc. STLC 546 % 12 Baytex Energy Corp. BTE 526 % 13 Bombardier Inc. BBD.B 522 % 14 Aya Or & Argent Inc. AYA 498 % 15 MEG Energy Corp. MEG 457 % 16 Headwater Exploration Inc. HWX 442 % 17 Enerplus Corporation ERF 433 % 18 Advantage Energy Ltd. AAV 421 % 19 Whitecap Resources Inc. WCP 374 % 20 Global Atomic Corporation GLO 366 % 21 Freehold Royalties Ltd. FRU 356 % 22 International Petroleum Corporation IPCO 343 % 23 Trican Well Service Ltd. TCW 341 % 24 Total Energy Services Inc. TOT 337 % 25 Crescent Point Energy Corp. CPG 332 % 26 ARC Resources Ltd. ARX 327 % 27 Ovintiv Inc. OVV 317 % 28 Ressources Teck Limitée TECK.B 310 % 29 Secure Energy Services Inc. SES 306 % 30 Black Diamond Group Limited BDI 304 %

Source : Toutes les données proviennent de l'équipe de l'information de marché de la TSX et de la TSXV. D'après l'historique des cours des actions ajustés en fonction des dividendes de S&P Capital IQ. Au 30 juin 2023.

*Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (« TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

