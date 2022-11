La Bourse d'études Pilote & Filles prend de l'expansion!

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Marie-Lise Pilote est fière d'annoncer que pour sa 4e année d'existence, la Bourse Pilote & Filles se tiendra dans les écoles de 7 régions du Québec.

Cette bourse a pour but d'encourager la persévérance des étudiantes inscrites à une formation menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin et aussi de promouvoir la place des femmes dans ces métiers qui offrent de belles perspectives d'emplois.

Avec la précieuse collaboration de 11 organismes dédiés à l'accompagnement des femmes en milieu non-traditionnel, nous pouvons joindre les institutions scolaires des régions de l'Estrie, Lanaudière, Mauricie, Montérégie, Montréal, Québec, et Saguenay/Lac St-Jean.

Les étudiantes qui poseront leur candidature auront la chance de remporter des bourses régionales se situant entre 1000 $ et 2000 $ offertes par des entreprises des régions participantes.

La grande Bourse offerte par Pilote & Filles, d'une valeur de 5000 $, plus un habillement complet, sera remise à la gagnante sélectionnée parmi les 21 finalistes régionales!

L'an dernier, 268 candidatures ont été déposées et plus de 10 000 $ ont été remis en bourse. Cette année, le total des bourses s'élève à 20 000 $ et nous espérons susciter l'intérêt d'encore plus de candidates.

Par expérience nous pouvons affirmer que pour toutes ces femmes, participer à la Bourse P&F leur permet de prendre conscience de leur singularité et de leurs forces. C'est également réaliser qu'il y a toute une communauté qui croit en elles!

Les étudiantes peuvent soumettre leur candidature du 17 novembre 2022 au 31 janvier 2023, en complétant le formulaire disponible sur https://piloteetfilles.com/bourse2023/ . La remise des bourses aura lieu le 27 avril 2023 lors d'un événement virtuel reliant toutes les régions et animé par Marie-Lise Pilote.

Le Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail (SORIF) est un projet de préparation à l'emploi (PPE) financé par Services Québec. Notre objectif est d'aider les femmes avec enfants de l'île de Montréal à réintégrer le marché du travail ou à effectuer un retour aux études.

