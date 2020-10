La bonification du Fonds d'aide et de relance régionale du gouvernement du Canada permettra d'appuyer les entreprises de secteurs durement touchés

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la bonification de l'aide accordée aux PME dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) annoncée aujourd'hui par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.

« Les petites et moyennes entreprises sont en situation d'extrême précarité depuis le début de la crise, et les mois à venir seront tout aussi incertains. La bonification de 600 millions de dollars du FARR annoncée aujourd'hui permettra de continuer à soutenir les entreprises qui ont un grand besoin de liquidités pour maintenir leurs activités et qui n'ont pas accès à tous les autres programmes d'aide du gouvernement du Canada », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'injection de 70 millions de dollars supplémentaires pour les entreprises québécoises permettra d'accorder davantage de répit aux PME et aux travailleurs de secteurs particulièrement touchés par la crise, comme ceux du commerce de détail et du tourisme, qui pourront en bénéficier rapidement », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous tenons à souligner la réactivité du gouvernement du Canada, qui investit massivement avec le gouvernement du Québec pour soutenir les entreprises touchées par la deuxième vague. Une réaction rapide de tous les ordres de gouvernement est nécessaire face aux nouvelles restrictions qui sont imposées aux entreprises », a conclu Michel Leblanc.

